Rusherking atraviesa un problema de salud y se sinceró con sus fans

Rusherking atraviesa un momento complicado de salud y lo contó a través de sus redes sociales, el medio con el que se mantiene comunicado con sus fans. El cantante subió una historia a su Instagram y preocupó a quienes lo siguen y están al pendiente de cada posteo.

En la foto que Rusherking posteo en su cuenta verificada se lo ve recostado, con un vaso en la mano, y comentó que sufrió una intoxicación. Esto mismo les ocurrió a otros famosos esta semana como a Flor Vigna, Juliana Díaz y Milett Figueroa, quienes se ausentaron al Bailando 2023 por cuadros de salud similares.

“Ayer me intoxiqué y toy con el vaso con agua todo el día”, escribió el cantante en su foto y preocupó a sus fans. Sin embargo, en posteos anteriores, se lo vio ya recompuesto y de nuevo activo con sus compromisos laborales.

Rusherking

Fue a través de Twitter que amplió la información y contó que fue algo que comió y tomó lo que le hizo mal, por lo que estuvo todo un día completo en reposo y cuidando su hidratación.

“Me intoxiqué con tequeños y Fernet”, explicó a través de Twitter cuando sus seguidores le preguntaron qué le había ocurrido y cuál había sido la causa de su intoxicación.

El terrible comentario de Rusherking que estaría dedicado a la China Suárez

Recientemente lanzaron un tema de Emanero junto Jimena Barón, Karina La Princesita y Ángela Torres. Y fue en el posteo de la cantante de cumbia en el que hacía referencia a “Sinvergüenza”, la canción que está primera en reproducciones en Argentina, que Rusherking dejó un curioso comentario.

“¿Quién no tuvo una sinvergüenza en su vida?”, se preguntó Rusherking picante. Estefi Berardi capturó el comentario, lo remarcó y, claro, lo asoció con su ex, la China Suárez, ya que es la última pareja pública del cantante, con quien no terminaron muy bien las cosas.

El terrible comentario de Rusherking que estaría dedicado a la China Suárez.

Seguí leyendo