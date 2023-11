El fogoso video que se filtró de la China Suárez y Rusherking a puro chape

Aunque hace varios meses que la China Suárez y Rusherking anunciaron su separación, recientemente las redes sociales se vieron envueltas en una explosión de comentarios y especulaciones tras la revelación de un sorprendente beso entre ambos.

Sin embargo, este no es un romántico reencuentro, sino parte de una escena de la segunda temporada de “El Encargado”, la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella.

La China Suárez y Rusherking aparecieron nuevamente juntos: el motivo de su inesperado encuentro

El hecho de que la palabra “beso” esté vinculada a una reconciliación es un equívoco, ya que la China Suárez y Rusherking compartieron este gesto mientras aún eran pareja durante el rodaje de la mencionada serie.

Esta situación ha desencadenado un torbellino en las redes sociales, con los fanáticos expresando su sorpresa y desconcierto: “¿Qué están haciendo?”, “¿Cuándo sucedió esto?”, “Ahora están separados, todo es dolor”, son algunos de los comentarios que inundaron las plataformas digitales.

La China Suárez, días atrás, había publicado un adelanto de su próxima canción, que aborda aspectos de su vida amorosa.

La letra incluye fragmentos como “Era mentira cuando decías que era perfecta. Contigo volver no, vos la cag*ste primero. Llevaste a otra a nuestros lugares pero ahora sé”.

Estas son las similitudes que tienen Rusherking y Lauty Gram.

Ante la pregunta de si la canción estaba dedicada a Rusherking, la modelo aclaró: “La canción no está dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí. Es una historia cerradísima y los que me conocen saben que nunca hablé mal de ningún ex en ningún lado”.

Las declaraciones de Rusherking

Rusherking, por su parte, respondió a la situación y enfatizó su respeto por el arte de componer canciones y la música en general.

A través de su perfil de Twitter, destacó: “Mi vida entera son mis canciones... les entrego cada parte de mí en las letras y siempre hago mi mayor esfuerzo. Ese es el compromiso más grande que tenemos los artistas. Darles nuestra mejor versión, hasta cuando estoy triste me esfuerzo con las letras jajaja”.

La China Suárez confesó que hizo con el auto que le regalo Rusherking.

Con estas palabras, Rusherking dejó claro que no hubo malentendidos ni conflictos con la China Suárez. En medio de la vorágine de especulaciones y comentarios, la pareja demuestra que su relación, aunque ya no en términos románticos, sigue siendo tema de interés y debate en el mundo digital.

