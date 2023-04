Rusherking habló y tomó una drástica decisión tras confirmarse su separación con la China Suárez

En las últimas horas del jueves, el músico Rusherking publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, que al lado del posteo de la China parece frío y distante, tras confirmarse la separación de la pareja que había revolucionado el ambiente artístico.

“Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí” escribió Rusherking en una de sus historias.

El músico publicó un posteo confirmando su separación

Y agregó: “Euge es una de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”. Pero un detalle hace suponer que las cosas no terminaron tan bien entre ellos.

RUSHERKING, LA CHINA SUÁREZ Y UN CORTE TOTAL

Resulta que el músico dejó de seguir a la China en Instagram y borró todo su feed, dejando sólo 14 fotos en donde no hay un solo rastro de su pasado con su ahora ex novia.

La pareja dejó de seguirse en Instagram y borraron las huellas de su pareja

Por su parte, la China Suárez tomó la misma decisión. No lo sigue más a Rusher y “limpió” a su ex de sus posteos en Instagram. Es como si ninguno hubiese existido para el otro.

CUÁNTO TIEMPO ESTUVIERON RUSHERKING Y LA CHINA SUÁREZ

La pareja tuvo un año de amor intenso en el que llegaron a compartir trabajos y grabaron un tema que seguramente ahora ninguno debe querer ver.

Hace un año, en mayo del 2022, Rusherking confirmaba la relación con la China Suárez en PH, programa que conducía Andy Kusnetzoff, después de que los agarraran in fraganti en la fiesta de los Martín Fierro, en el cumpleaños de él y saliendo de un hotel, tras una noche de amor que terminó con sus autos remolcados por grúas de tránsito de la ciudad.

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, confesaba el joven músico en televisión. “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, agregó Rusherking sobre cómo se conocieron.

La actriz imitó la tonada de su novio y probó una tradicional golosina santiagueña. (Instagram).

“Les cuento que para mí Eugenia es una gran persona, que me cuida mucho y me gusta como es. Me enamora mucho la verdad”, decía el músico sobre su ahora ex novia.

¿Qué pasó? Comparando los posteos, el de la China tiene cierta tristeza y melancolía, que no tiene el del músico. ¿Alguno confesará la verdad?