¿Por qué le dicen Rusherking al cantante de trap y qué significa?

Rusherking es uno de los artistas de trap más escuchados en Argentina. Más allá de su suceso en las plataformas de streaming y en los escenarios, esta semana su nombre ganó fuerte repercusión por la escandalosa separación de María Becerra, otra figura clave de la música actual.

¿Quién es Rusherking?

Con más de 5 millones de oyentes mensuales en Spotify, Rusherking se ha posicionado como uno de los referentes de la música urbana en Argentina, en la sintonía de Tiago PZK, Duki, Lit Killah, Trueno, Cazzu y Nicki Nicole, entre otros.

¿Por qué le dicen Rusherking?

Nacido en Santiago del Estero, Thomas Nicolás Tobar (”Rusherking”) tiene 20 años. Este año lanzó su gira “Loba tour”, con la que recorrió el país en más de 20 shows y localidades agotadas.

“Bailando te conocí”, “Además de mí” y “De enero a diciembre” son algunos de sus temas más populares en las plataformas digitales. “Antes de ti” y “Confiésalo”, ambas canciones a dúo con María Becerra, propulsaron el romance de ambos, que llegó a su fin hace poco en medio de escandalosas acusaciones.

La intérprete de “Mal acostumbrao” anunció en Twitter el final de su noviazgo con Rusherking tras una serie de mensajes que luego borró: “Hijo de mil p... me acabás de cagar la autoestima” y “Cómo pudiste hacerlo esto a la mina que estuvo cuando eras nadie” fueron algunos de los tuits de la polémica.

María Becerra y Rusherking se separaron recientemente en medio de rumores de tercera en discordia -

El propio Rusherking dio su versión: “Nunca le fui infiel a Mari, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora”.

¿Cuál es el nombre verdadero de Rusherking?

Es Thomas Nicolás Tobar, tal como figura en su DNI. Vivió hasta los 17 años en La Banda, Santiago del Estero, desde donde se mudó a Buenos Aires.

“Calles de tierra, muy pocas luces. Muy poca gente y muy poco transitado. Pero un hermoso barrio, tengo muchos recuerdos de jugar a la pelota con mis amigos”, contó el joven en una entrevista con diario La Capital.

¿Qué significa Rusherking?

Su nombre artístico, Rusherking, tiene su origen en una palabra muy conocida del videojuego Counter Strike.

Counter Strike, el juego favorito de Rusherking

“Viene por los jueguitos. De chiquito jugaba al Counter Strike, y me decían Rusher todo el tiempo, me quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que me anoté, me puse Rusher. Se usa en todos los juegos el término, pero yo me lo puse por el Counter, es cuando vas rápido a la jugada, cuando comprás el arma y vas a matar a todos. Eso es un Rusher, y después le agregué el King”, confirmó el trapero.

Rusherking es fanático de Daddy Yankee, Wisin & Yandel y Don Omar.