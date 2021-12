Quién es la tercera en discordia entre María Becerra y Rusherking

Este fin de semana se conoció la separación de María Becerra y Rusherking. A través de varios tuit con acusaciones e insultos, la cantante apuntó contra su pareja a quien acusó de mentiroso, entre otras cosas: “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie guacho?”, “Gil de mier**, pedazo de garca”, “Me acabas de cagar el autoestima”, fueron algunos de los mensajes de la joven.

Los mediáticos formaban una de las parejas más queridas en el ambiente del trap y fue Juariu quien descubrió la crisis de la pareja aparentemente por una tercera en discordia.

Arrepentida por los insultos, Becerra volvió a usar las redes y pidió disculpas por su reacción. La ira y el enojo de la mediática surgió al enterarse de que su novio habría tenido una aventura con una modelo e instagramer muy conocida en las redes sociales.

Se trata de Agus Kogan, quien señalada como la culpable de lo sucedido realizó su descargo en las redes: “Dios mío, no es así. Él me habló y yo le conté a Mari. A lo que me entero que posta no están juntos. Pero igual me agradeció porque le sirvió para saber cómo era él”, publicó.

Según la revista Pronto, Kogan participó meses antes del programa radial “Elo Picante”, en donde las mujeres se animan a realizar confesiones íntimas. “¿Vos nunca fuiste una tercera? ¿Que un chico haya sido infiel con vos?”, le consultó el conductor y ella no dudó en contestar ”Sí, son todos infieles, todos”.

“¿Qué sentís cuando sos la tercera en discordia?”, insistió. “No está bien pero si el chico te gusta mucho, se pasa”, respondió. “¿Por qué participas de estas infidelidades?”, le preguntaron a Kogan: “El hombre te puede, sí un poco”, había contado la rubia durante la entrevista.

Frente a esta situación, Rusherking confesó que estuvo con una chica pero durante un tiempo de distanciamiento con Becerra.