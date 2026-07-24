El mendocino Robertito Funes Ugarte, indignado con María Becerra por mostrar la bandera: "Un espanto"

En medio de las repercusiones que dejó la final del Mundial 2026 y de los mensajes de respaldo a la identidad argentina publicados por distintos artistas, el periodista mendocino Robertito Funes Ugarte lanzó duras críticas contra María Becerra y Lali Espósito durante una emisión de "Mañanas mías", el programa que conduce por LN+.

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Las declaraciones surgieron este jueves luego de que ambas cantantes realizaran gestos públicos vinculados con la Argentina.

Mientras Lali utilizó su cuenta oficial de TikTok para compartir un video con una frase de Moria Casán en tono irónico frente a las críticas de racismo que recibió el país en redes sociales, María Becerra desplegó con orgullo una bandera argentina durante un recital en Barcelona, como parte de su gira "Quimera Tour".

La joven artista había adquirido una fuerte visibilidad internacional en los últimos días tras interpretar el Himno Nacional Argentino antes de la final del Mundial disputada en el estadio MetLife de Nueva York , donde la Selección perdió 1 a 0 frente a España.

Durante su programa televisivo, Funes Ugarte centró sus cuestionamientos en María Becerra y comenzó criticando el vestuario que utilizó en su presentación en España.

“Dejame que a esta la voy a atender yo. Mirá lo que es esto… un espanto”, afirmó el conductor al referirse a las imágenes del recital y al atuendo que Becerra también lució durante su participación en la final del Mundial.

María Becerra llevó la bandera argentina al escenario en Barcelona. redes

Luego, el periodista amplió sus críticas y cuestionó el entorno artístico de la cantante.

“Esta es amiga de todas esas que critican a la Argentina, se van a Estados Unidos y se creen divinas”, lanzó el mendocino. ciclo.

Más adelante, Funes Ugarte planteó su desacuerdo con la participación de figuras del espectáculo en debates políticos y consideró que los artistas deberían concentrarse en sus carreras musicales.

"Entiendo que las artistas tienen su ideología y su manera de pensar, pero muchas veces se van de mambo, se alían y se juntan entre ellas. No sé por qué no se dedican a cantar en vez de estar sacando las banderas políticas. Eso no ayuda mucho en este país, donde todo está tan dividido, no me parece", expresó.

En esa línea, también definió a María Becerra como una artista "muy partidaria" y "caradura" y vinculó esa postura con la relación que mantiene con Lali Espósito, otra de las cantantes que en distintas oportunidades expresó públicamente sus posiciones sobre temas de actualidad.

Robertito Funes Ugarte, enojado con Lali y María Becerra

El conductor endureció aún más sus cuestionamientos hacia ambas artistas y criticó la forma en que, según su visión, utilizan su exposición pública para manifestar opiniones políticas.

"Son zurdas con OSDE que viajan en primera clase, tienen casas brutales, hablan de los pobres y no ayudan nada. Estas son las que hacen eso. Pienso así, al que le guste y al que no también", declaró Funes Ugarte, desatando rechazo de los fans en redes sociales.