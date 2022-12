Rusherking y la China Suárez tuvieron un romántico encuentro en Buenos Aires tras haber estado separados

La China Suárez en México por trabajo y Rusherking en Qatar para alentar a la selección. La distancia los separó, pero el amor los volvió a juntar en Buenos Aires.

La pareja compartió una tierna postal en la que se los puede ver juntos y muy enamorados. “Te amo tanto” se puede leer sobre la foto en blanco y negro que muestra a la pareja mirándose de manera pícara.

La pareja está más enamorada que nunca

UNA HISTORIA DE AMOR QUE SORPRENDIÓ A TODOS

En mayo de este año, Rusherking confirmó su relación con la China Suárez en el piso de Podemos Hablar, programa que conduce Andy Kusnetzoff.

Hasta ese momento todas eran especulaciones sobre la pareja que había sido vistos en algunas fiestas. Las publicaciones de un almuerzo compartido y la guardia periodística que hizo LAM en la puerta de un hotel terminó por confirmar el noviazgo.

“Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, confesó Rusherking en el programa de Andy y además contó que la China le dice Tomy.

“Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes” rememoró Rusherking y reconoció lo mal que la pasó cuando los medios empezaron a seguirlos. “Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho”.

Completamente enamorada: el romántico mensaje de la China Suárez a Rusherking.

Una de las cosas que trajo polémica con respecto a la pareja fue la diferencia de edad entre los enamorados. La China Suárez tiene 30 años, mientras que su novio tiene 22 años. Ellos, en estos meses de relación, se han encargado de demostrar que esto no es impedimento para amarse.

Antes de la China, Rusherking estuvo en pareja con María Becerra. La relación no terminó en buenos términos y hubo algunos cruces en las redes sociales.