Antes de un J Rei y antes una chica que le enseñó a amar: estos fueron los romances de María Becerra

María Becerra, la cantante quilmeña de 23 años que hoy triunfa en distintas partes del mundo, ha tenido en su vida romances explosivos y si bien se le conocen romances con hombres, sobre todo famosos, de jovencita tuvo uno con una chica.

En una entrevista, la artista admitió que era bisexual. En sus canciones Dime como hago e Hipnotiza, señaló que “en ellas hablo del amor entre mujeres, y me inspiré en cosas que viví yo la primera vez que me enamoré de una chica”.

María Becerra tuvo varios romances, incluido uno con una mujer.

“Era pequeña, y no sabía si lo que sentía estaba bien o mal. No sabía a quién contárselo, si decírselo a mis padres… Fue un largo proceso hasta que acepté que me gustaban las mujeres y los hombres, y que no había nada malo en ello”, agregó.

A su vez, María Becerra aclaró que su noviecita tenía novio, pero no la merecía y reveló que “a ella, en el fondo, le pasaba como a mí: estaba confundida y le preocupaba el qué dirán. Teníamos 13 años entonces”.

El romance de María Becerra con Alexis Sanzi

Antes de aparecer en la escena musical, Becerra se dedicaba a subir videos en YouTube en donde hacía contenido divertido sobre la vida cotidiana de las personas. También realizaba colaboraciones y fue así como en 2015 conoció a Alexis Sanzi, con quién llevó un romance de cuatro años.

A través de un video, la cantante fue la encargada de confirmar su separación. Allí había manifestado que “hace un tiempo que ya no estamos más juntos. Yo sé que hay personas que se van a poner tristes con esto. Pero quiero decirles que está todo bien”.

El romance de María Becerra y la polémica separación con Rusherking

María Becerra y Thomas Tobar (Rusherking), formaron una de las parejas más queridas de la música urbana hasta su polémica separación. Según comentaron en varias entrevistas se conocieron en un campamento de música.

“A mí me gustaba e incluso le conté a mis amigas. En la última noche me tomé unas copas y lo encaré. No sabía quién era”, admitió María Becerra.

A lo que Rusherking añadió que “esa noche me tocó la espalda y me dijo que le encantaba mi acento cordobés. A lo que yo le contesté que yo no era de Córdoba sino de Santiago del Estero y me di vuelta”.

Les tocó atravesar la pandemia y decidieron probar la convivencia para compartir el encierro. “Fue un desafío, pero sobrevivimos como pareja y nos obligó a conocernos mucho. Me salvó haber pasado el aislamiento con mi novio los primeros meses”.

En diciembre de 2021, María Becerra y Rusherking confirmaron su separación tras los polémicos mensajes donde hubo sospechas de infidelidades por parte del artista que luego comenzó un romance con la China Suárez. “Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado”.

Su actual pareja y la propuesta de compromiso

El año pasado María Becerra compartió las primeras imágenes donde se la veía junto a su nuevo novio, Julián Reininger (J Rei). “La verdad es que estoy muy enamorada. Soy así. Cuando me enamoro, me enamoro full. Soy muy intensa”, confesó.

“Por un lado, está muy bueno, pero por otro no sé qué tanto. Es como que ya no lucho contra eso. Soy así y ya está. Soy intensa, y me gusta”, agregó Becerra, quien apostó nuevamente al amor y se enamoró al punto de que ya vive más de medio año comprometida con el cantante.