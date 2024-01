María Becerra habló sobre las cirugías estéticas: qué retoques se hizo

María Becerra dejó atónitos a sus seguidores al compartir con detalles las cirugías y retoques faciales que se sometió en los últimos meses. Con sinceridad, la artista se rió de las acusaciones y aclaró que aún mantiene la movilidad en su rostro.

El tema se habló cuando la intérprete de “Miénteme” realizó un video en vivo en Instagram. Fue ahí que sus fans hicieron una ronda de preguntas y respuestas con ella para salvarse algunas dudas de su vida y proyectos relacionados a lo musical.

“¿Quién te hizo la carita?”, consultó un usuario haciendo referencia a la famosa frase de Mirtha Legrand. Por suerte, la cantante no esquivó el tema y le respondió directamente: “Un cirujano, ¿quien me la va a hacer?”.

A pesar de tomar las críticas con humor, la artista sintió la necesidad de aclarar que no se sometió a ninguna cirugía que afectara su rostro, sino que recurre a retoques temporales.

“Igual, yo no tengo operaciones estéticas, sino lo diría con soltura. Ustedes saben que a mí no me ceba caretearla (...) “Yo me hice las tetas, lo digo. Pero, el resto, son todas inyecciones de ácido hialurónico. En los labios y en algunas otras zonas, no te voy a mentir”, fueron las más sinceras palabras que soltó María.

Para terminar con ese tema, un usuario le consultó como broma si podía levantar una ceja y ella rió pero respondió. “Obvio que sí, tengo movilidad en la cara (...) “Tampoco es que me puse botox, no, me puse ácido hialurónico”, agregó.

Así lucía María Becerra cuando era youtuber

Su estilo ha experimentado cambios, lo que refleja su evolución personal y artística. Al mismo tiempo, su constante presencia en las redes sociales facilita la búsqueda de cómo lucía hace algunos años y acá te traemos varias de las imágenes que fueron encontradas en redes sociales y en la propia web.

Así se veía María Becerra antes de ser cantante.

La imagen de María Becerra ha experimentado cambios notorios a lo largo del tiempo, incluyendo la incorporación de varios tatuajes y piercings en su cuerpo. Además, en los últimos meses dejó muy en claro que se sometió a una cirugía estética y ahora sus lolas son algo de lo que se siente súper orgullosa.

Así se veía María Becerra antes de ser cantante.