El mal momento que vivió María Becerra en Los Ángeles: “Eran un montón”

María Becerra experimentó un incidente inusual y sorprendente durante su estancia en un hotel de Los Ángeles. La joven se encontraba en el lugar como parte de los viajes que realiza para producir más música pero todo cambió de un momento a otro.

Qué le pasó a María Becerra en Los Ángeles.

En la madrugada del lunes, mientras se encontraba descansando, su habitación fue sorprendentemente invadida por un grupo de abejas. María estaba durmiendo cuando fue despertada por un sonido zumbante intenso y, al abrir los ojos, se encontró con horror que había decenas de abejas revoloteando sobre su cabeza.

El look de María Becerra para su último lanzamiento.

Como es de costumbre, la joven compartió su mala vivencia con todos aquellos que la siguen en las redes sociales. En su relato dijo: “Eran las 5 de la mañana de una noche nublada y de repente escucho como cuando el mosquito está zumbando, así pero por 50. Resultaron ser abejas. Abro los ojos y veo como 20 en la lámpara que tengo arriba, miro la otra lámpara que tengo lejos y como 50, miro la otra lámpara, que no la pude ver tanto porque soy medio chicata, pero eran un montón más”.

Qué le pasó a María Becerra en Los Ángeles.

Su cabeza solo produjo más temor y desesperación que hasta se llenó de preguntas sobre cómo huir del lugar sin recibir picaduras de dichos insectos. “¿Cómo es posible este suceso? ¿Cómo hago para salir de acá sin que me pique, sin terminar en el hospital porque alguna me picó la tráquea o algo así?”, se debatió.

Cómo salió del hotel

Entre el extenso relato compartido para la tranquilidad de sus fans, Becerra confesó: “Yo tenía todo cerrado porque soy una psycho de los bichos, veo una polilla y ya me da miedo”. Más allá de esto, la cantante fue valiente y atinó a vestirse con suficiente ropa como para tapar piel que podría ser picada por las abejas.

Qué le pasó a María Becerra en Los Ángeles.

Luego de intensas corridas dentro del hotel y en la misma habitación, la argentina pudo salir del lugar con su valija y acompañantes. “Pensé que me iban a matar, que iba a terminar en el hospital, pero las abejas estaba haciendo la suya, estaban alrededor de la luz y no jodían, y así me vine hasta el aeropuerto”, aseguró.

Seguí leyendo