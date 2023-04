La Casa del Dragón comenzó a filmar su segunda temporada: Cómo sigue y cuándo se estrena

La plataforma HBO anunció ayer el inicio de las grabaciones de la segunda temporada de La Casa del Dragon (House of the Dragon), el drama épico basado en la novela “Fuego y sangre” de George R.R. Martin, primer spin - off de famosísima serie Juego de Tronos (Game of Thrones), que cuenta los inicios de la Casa Targaryen. La grabación de las primeras escenas se está realizando en los Estudios Leavesden en el Reino Unido.

La casa del Dragon, la historia de los Targaryen y cómo se convirtieron en una de las familias más poderosas de Westeros

“La Casa del Dragón ha vuelto. Estamos encantados de volver a rodar con miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos a ambos lados de la cámara”, comentó Ryan Condal, Co-Creador, showrunner y productor ejecutivo de la serie. Además agregó que “todos sus personajes favoritos pronto conspirarán en las mesas del consejo, marcharán con sus ejércitos y montarán sus dragones hacia la batalla. Estamos impacientes por compartir lo que tenemos preparado”.

El episodio piloto del spin-off de ‘Juego de Tronos’ atrajo a más de 10 millones de espectadores en su estreno en la plataforma, y desde entonces su audiencia y su repercusión no ha hecho más que crecer, convirtiéndose en una de las mejores series de 2022. El episodio final volvió a registrar audiencias muy similares a las de su predecesora, siendo el mejor final de temporada de una serie en HBO desde el final de Juego de Tronos.

Otros grandes anuncios

En su momento, luego del éxito de la primera temporada, el anuncio de la temporada 2 no se hizo esperar, sin embargo esta nueva tanda de episodios no contará con la presencia de uno de sus showrunners, Miguel Sapochnik, autor de varios de los mejores capítulos de Juego de Tronos (La Batalla de los Bastardos, La Larga Noche). Sapochnik seguirá acreditado como productor ejecutivo ya que se abocará a un nuevo proyecto: ha acordado además con HBO el desarrollo de nuevos proyectos entre los que está el spin-off de Jon Snow de Juego de tronos. Los productores ejecutivos de esta nueva temporada son Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere y Vince Gerardis.

Cuándo estrena la temporada 2

Aunque sin confirmación oficial, la fecha de estreno podría situarse en el verano de 2024. La primera temporada tardó 10 meses en finalizar su filmación, sin contar la posproducción y el añadido de los efectos especiales. El director de contenido de HBO, Casey Bloys, confirmó que estas fechas serían correctas. “Estamos empezando a armar el plan y, como la última vez, hay muchas incógnitas”. Añadió: “No la esperene en 2023″.

Además, según informó que la temporada 2 estará formada por 8 episodios, dos menos que su predecesora. Esta noticia llega también con la confirmación de que habrá una tercera temporada.

Emma D'Arcy junto a Matt Smith, tio y sobrina Targaryen en la serie La Casa del Dragón

Quiénes serán los protagonistas

HBO ha anunciado también que los siguientes miembros del reparto continuarán en Poniente para la segunda temporada: Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), Tom Glynn-Carney (Aegon Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria) y Rhys Ifans (Ser Otto Hightower). Bethany Antonia (Baela Targaryen) también se apunta a la segunda temporada afirmando que “vamos a la guerra”.

House of the Dragon. Fabien Frankel y Matt Smith

“Lo brillante del espectáculo es que todos los personajes, los niños del baile, han envejecido, de alguna manera. Así que estaremos mucho más involucrados desde el principio”. El elenco de esta segunda temporada incluye a los protagonistas Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Harry Collett, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham también regresan.

Sinopsis

Aunque en un principio parecía que la Danza de Dragones, la guerra civil Targaryen por el Trono de Hierro tras la muerte del Rey Viserys, iba a ser el centro de la primera temporada, todo parece indicar que el grueso de la guerra tendrá lugar en la segunda.

"Los negros" terminan la temporada a puro dolor. (Instagram @houseofthedragonhbo)

Los partidarios de Rhaenyra como heredera de los Siete Reinos (los negros) y los seguidores de Alicent y su primogénito Aegon Targaryen (los verdes) tendrán una batalla encarnizada durante años en la que los dragones de ‘La Casa del Dragón’ serán protagonistas muy importantes.

La primera temporada de La Casa del Dragón y todas las temporadas de Juego de Tronos están disponibles en su totalidad en HBO Max.