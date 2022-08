House of the Dragon: llegó el día del estreno del spin off más esperado

House of the Dragon (La casa del Dragón), el esperado spin off de Game of Thrones (Juego de Tronos) llega esta noche a las 22 por HBO Max con la historia de los sucesos ocurridos 200 años antes del relato de la famosa serie, y que dieron origen a la historia posterior. La producción original se basará en la vida de la Casa Targaryen, que también se encuentra en la novela Fuego y Sangre, escrita por George R.R. Martin.

Doscientos años antes de Game of Thrones, transcurrió un evento que marcó un hito importante en la historia del clan Targaryen. La reina Rhaenyra Targaryen, interpretada por Emma D´Arcy y su medio hermano Daemon, en la piel de Matt Smith se disputan el reinado tras la muerte del Rey Viserys, un monarca noble.

En Game of Thrones queda claro que el clan Targaryen gobierna Westeros durante siglos y solo cayó cuando Robert Baratheon usurpó el poder, durante el reinado de Aerys II, el padre de Daenerys. El pasado de esta familia alude a un gran poder sostenido en su habilidad para domar a los dragones y la expansión de sus estrategias militares.

Milly Alcock como la joven Rhaenyra. (Instagram oficial @houseofthedragonhbo)

Desde Game of Thrones, se decía que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda para determinar si su camino sería el de grandeza o locura.

Normalmente, esto se utilizaba para hablar de Aerys II, conocido como “El rey loco”, quien sufría de una paranoia que lo hizo cometer actos atroces. También se utilizaba para cuestionar el reclamo de Daenerys al trono, pues muchas personas tenían miedo de que fuera como su padre.

Además, desde los primeros años del gobierno de los Targaryen, hubo reyes sabios, otros demasiado compasivos y algunos crueles. Según la historia original, los mejores periodos fueron los de Aegon el Conquistador y el de Jaehaerys I, quien hace una pequeña aparición en “House of the Dragon”, pues ambos monarcas tenían la perfecta combinación de sabiduría y fuerza.

Sin embargo, el primer villano de la Casa Targaryen fue Maegor, el segundo hijo de Aegon I que tomó el Trono de Hierro luego de la muerte de su hermano mayor, Aenys I. Para conseguirlo, mató a su sobrino y a toda persona que osaba desafiarlo.

House of the dragon Matt Smith como Daemon Targaryen

A diferencia de la serie original, “House of the Dragon” parece que no tendrá un villano determinado. “Hay personas que hacen, con suerte, cosas heroicas y valientes, pero que también harán cosas oscuras y cobardes”, explicó Steve Toussaint, quien interpreta a Corlys Velaryon. “Los personajes no son ni blancos ni negros, sino están en la zona gris. Realmente dependerá de dónde vengas como espectador. A quién aprecias y con quién te identificas”, dijo en una entrevista con Sensacine.

House of The Dragon, el nuevo tráiler

House of the Dragon comienza con una decisión complicada que deberá tomar el Viserys I: elegir a un futuro heredero entre su hija legítima o su hermano. Ambos tienen el mismo derecho a sucesión, pero nunca antes se ha elegido a una mujer para gobernar en la historia del linaje de la familia. Rhaenyra Targaryen no piensa ceder, así que iniciará una estrategia para convertirse en la primera reina dragón de la historia.

Por otro lado, Daemon Targaryen, hará todo lo posible por sabotear sus esfuerzos en confabulación con Alicent Hightower, quien fue una cercana amiga de Rhaenyra en su niñez y juventud. La rivalidad enmarcará este periodo histórico donde los Targaryen aún eran líderes de Poniente y tenían en su poder el Trono de hierro.

House of The Dragon, el nuevo tráiler

El reparto se compone de Matt Smith como Daemon; Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen; Paddy Considine como Viserys Targaryen; Eve Best como Rhaenys Targaryen; Steve Toussaint como Corlys Velaryon; Olivia Cooke como Alicent Hightower; Rhys Ifans como Otto Hightower; Fabien Frankel como Ser Criston Cole; y Sonoya Mizuno como Mysaria. También actúan John Macmillan, Savannah Steyn, Wil Johnson, Jefferson Hall, Gavin Spokes, Ryan Corr, Matthew Needham, Graham McTavish, David Horovitch y Bill Paterson.