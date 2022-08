House of the Dragon: 10 millones de personas vieron el estreno y fue el más visto en HBO Max

Luego de casi tres años, los fanáticos de Game of Thrones (GOT) volvieron a vivir la adrenalina de sentarse en el sillón los domingos a las 22 horas para ver su serie favorita. Esta vez, fue con el estreno de House of the Dragon (La casa del dragón) el spin off de GOT que cuenta el inicio de la familia Targaryen, la cual fue estrenada este 21 de agosto y cuyo estreno miraron 10 millones de personas.

“Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche”, expresó el director de contenidos de HBO y HBO Max, Casey Bloys. “House of the Dragon cuenta con un elenco increíblemente talentoso y equipo que puso su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores” agregó. Además de los números del estreno, las temporadas pasadas de Juegos de tronos también tuvieron pico de audiencia la semana pasada.

House of the Dragon está basada en la novela de George R.R. Martin, Fire & Blood (Fuego y Sangre), ambientada 200 años antes de los eventos que se contaron en Game of Throne. Aquí se relatan los juegos de poder de la Casa Targaryen cuando era quien gobernada los Siete Reinos.

La serie, que cuenta con un presupuesto de 20 millones de dólares por episodio, tiene el aval y los guiones de George R.R. Martin y también con parte del equipo técnico de la serie original. Además el director del primer episodio fue Miguel Sapochnik, quien nació en Argentina y a quien ya conocimos por haber sido director de varias entregas de Game of Thrones, entre la que se destaca la Batalla de los bastardos que llevó un trabajo de dirección y edición impresionante.

Primer capítulo

El primer capítulo contó cómo llegó el poder a Viserys Targaryen (Interpretado por Paddy Considine) y cómo luego de 9 años de reinado tiene que elegir quién será su sucesor. Las posibilidades no son muchas, por un lado su hermano Daemon Targaryen (Matt Smith) y por otro su hija mayor, la princesa Rhaenyra (Emily Alcock). Al principio Viserys no quería elegir entre su hermano y su hija, pero una serie de hechos hacen que escoja a su primogénita.

Este primer episodio logró poner al televidente en la misma piel de lo que era Game of Thrones, aunque con otros condimentos. Por supuesto que hubo peleas de poder, muertes explícitas, cuerpos descuartizados y escenas de sexo, tan características de las primeras temporadas de GOT.

Son 10 los episodios que saldrán en esta temporada (aún no se sabe si habrá segunda temporada), en donde se irán estrenando un episodio por domingo, a las 22 horas por HBO y HBO Max.

La serie no solo rompió récord por las 10 millones de personas que la vieron sino que también fue tendencia en Twitter y arrojó 2 millones de búsquedas en Google. Un gran comienzo para esta nueva tira de dragones.