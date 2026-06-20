Mario Pergolini reflexionó sobre las fake news: "Hoy en día la primicia no tiene sentido"

A raíz de la falsa noticia que circuló sobre la presunta muerte de Jorge Messi, Mario Pergolini abrió ayer su programa Otro día perdido con una fuerte reflexión sobre el funcionamiento actual de los medios, la velocidad de la información y la responsabilidad en la difusión de contenidos.

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En su relato, recordó el impacto que tuvo una falsa noticia que él mismo lanzó al aire cuando trabajaba en radio a fines de los años 80s. “ Yo era chico, tendría 23, 24 años, estaba en la radio y dije: ‘Murió Phil Collins’. No había muerto Phil Collins, por supuesto. Yo sabía que no había muerto Phil Collins, pero lo dije”, contó.

Pergolini explicó que, en aquel momento, no existían los sistemas de verificación actuales y que la noticia se expandió rápidamente sin chequeo alguno. “Era muy chico, estaba en Rock and Pop , no había internet, no había teléfono, nada. Cuando termino de decir eso, pido apagar el micrófono. Me quedo con vértigo porque yo sabía lo que acababa de hacer ”, relató.

El conductor describió cómo la información falsa se amplificó en pocas horas. “Pensé que no iba a pasar nada. A las 2 horas una radio empieza a hacer un programa especial contando cómo había muerto Phil Collins . Me empiezo a desesperar un poco porque digo ‘Ah, bueno, esto está creciendo’”, recordó.

Incluso, señaló que la situación derivó en consecuencias concretas en la industria musical. “Una gran compañía… compró un montón de discos diciendo ‘Voy a vender muchos discos en honor a Phil Collins’, porque había dicho un medio que había muerto Phil Collins”.

Pero, recién al día siguiente pudo desmentirlo. “Al otro día recién digo que no era cierto. Nadie verificaba esto que había pasado”.

A partir de esa experiencia, Pergolini trazó un paralelo con el presente y cuestionó la lógica de la primicia informativa. “En otra época, la primicia tenía sentido, porque los diarios cerraban a las 12 de la noche y tenían que poner algo que iban a ver al otro día y una primicia era una primicia. Hoy en día la primicia no tiene sentido“, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/2068148578858717541&partner=&hide_thread=false "Hoy en día, la primicia no tiene sentido".



Mario Pergolini se metió en la polémica del momento y llamó a una autocrítica general.#OtroDíaPerdido pic.twitter.com/LFwxegjXBB — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) June 20, 2026

Para ello, dio como ejemplo la muerte del Indio Solari y le preguntó al público: ¿Quién dijo primero que se murió el Indio hace dos semanas atrás? No sabemos quién es el primero, porque no importa quién es el primero. No importa decir algo rápido".

En ese sentido, criticó la dinámica actual de los medios y redes. “Todos necesitamos decir algo, lo que sea, rápido, y decirlo. Y en el medio de eso, por supuesto que se dicen cosas como las que pasaron ayer”.

Las críticas de otros medios al streaming

Pergolini se refirió también al rol de los medios tradicionales frente a los nuevos formatos digitales. “Los medios más serios juzgando duramente como diciendo ‘nos siguen necesitando a nosotros para validar información’. Y por supuesto que lo necesitamos”.

Sin embargo, cuestionó la contradicción histórica en la verificación de noticias. “Yo escuché: Scioli es presidente dos minutos apenas terminó la elección. Vi a Katy Perry y Cristina reunidas. Vimos un montón de veces gente con los papeles para validar que no validaron igual, lo hicieron”.

Pergolini también defendió a los nuevos formatos de streaming frente a las críticas. “Esos streaming son chicos. Es un patio de juego, están aprendiendo”. Aunque aclaró que eso no los exime de responsabilidad. “Son responsables de lo que dicen, sin duda son responsables de lo que dicen”.

El conductor concluyó el relato con una reflexión más amplia sobre el ecosistema comunicacional actual. “Porque lo de ayer es una mezcla de todos. ¿Qué estamos haciendo? Porque en general no somos todos responsables de las cosas que están pasando, cómo están pasando, cómo nos comunicamos”.