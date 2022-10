Así fue el final de House of the Dragon: qué pasó con Rhaenyra, Aemond y Lucerys

Los fanáticos están desolados (y algunos enojados) por el épico final de la primera temporada de “La casa del dragón” (House of the Dragon), la serie que viene a ser como la precuela de “Game of Thrones”. La coronación de Rhaenyra Targaryen y la muerte de Lucerys Velaryon fueron los grandes acontecimientos que dejó esta temporada.

Paso a paso, cómo fue el último capítulo de la primera temporada

Este último capítulo, llamado “The Black Queen” (“La Reina Negra”), fue dirigido por Greg Yaitanes (director de episodios en series como Dr. House, Lost, CSI Miami y Grey’s Anatomy) y tuvo como guionista a Ryan J. Condal (guionista de Rampage: Devastación).

Tras escapar de la batalla en Desembarco del Rey, la princesa Rhaenys llega a Dragonstone y le informa a Rhaenyra Targaryen que su padre Viserys I murió. Asimismo, la pone al tanto de la coronación de Aegon II Targaryen por parte de los Verdes, a quienes, sorpresivamente, Rhaenys dejó con vida.

Por el shock, Rhaenyra empieza con trabajos de parto, de manera prematura, mientras su esposo Daemon se prepara para la represalia de lo que considera una traición por parte de Alicent Hightower y sus aliados.

En medio del dolor por la muerte de su parte y con el parto ya avanzado, Rhaenyra le ordena a Jacaerys que detenga a Damon. Ella termina pariendo sola y su bebé nace sin vida.

LA CORONACIÓN DE RHAENYRA

En el funeral del hijo de Rhaenyra, Ser Erryk Cargyll le entrega a Rhaenyra la corona del rey Viserys I Targaryen, mientras le jura lealtad como parte de su Guardia Real.

En una ceremonia improvisada en el mismo velorio, Daemon Targaryen corona a su esposa, la nombra su reina y se arrodilla ante ella. A excepción de Rhaenys, todos se arrodillan ante ella.

Rhaenyera va a dar claras señales de ser una reina que busca la paz, pero su marido no está dispuesto a ceder. La llegada de Otto Hightower a Dragonstone, va a ser una prueba clave.

Otto trae los términos de tregua en nombre de la reina Alicent. Daemon tiene sed de sangre y guerra, pero Rhaenyra lo detiene.

Daemon no queda conforme y le sugiere a su reina iniciar el conflicto bélico con sus dragones, pero Rhaenyra insiste en mantener la paz en Westeros. Él pierde los estribo y tras ser violento con ella, deja en claro que no está de acuerdo con su decisión de ser pacíficos.

LA CASA VALERYON SE UNE A RHAENYS

Lord Corlys Velaryon, ya recuperado de su enfermedad, le asegura a su esposa Rhaenys que él no quiere que su casa le brinde apoyo a ninguno de los dos bandos. Sin embargo, ella lo convence de unirse al reclamo de Rhaenyra.

“La serpiente marina” llega hacia el consejo de la flamante reina y se convierte en su aliado. Valeryon le sugiere bloquear la ruta comercial de King’s Landing, debilitando a sus enemigos y teniendo la posibilidad de atacarlos en el momento que considere preciso.

Rhaenyra cree necesario reconocer a sus partidarios antes de empezar el conflicto y por eso envía a sus hijos a cerrar tratos con las demás casas. Jacaerys viaja al norte para convencer a la Casa Stark de reconocer la lealtad hacia ella y su reclamo.

Por su parte, Lucerys se dirige a Bastión de Tormentas para enviarle el mensaje a la Casa Baratheon. Comprometida con su intención de mantener la paz, Rhaenyra les hace jurar que no participarán en ninguna batalla.

Esos no son los planes de Daemon, quien cegado por la ira, despierta a Vermithor, el segundo dragón más grande de todo Poniente.

LA MUERTE DE LUCERYS VALERYON

Lucerys Velaryon aterriza en Bastión de Tormentas con su dragón Arrax y se presenta ante Lord Borros Baratheon, pero el temible Aemond Targaryen y su dragona Vhagar se adelantaron y llegaron antes que él.

El joven príncipe entrega el mensaje de su madre. Aemond había hecho un arreglo con Baratheon, pero Lucerys se negó a ese acuerdo y, después de un acalorado intercambio, no hubo derramamiento de sangre, por orden del dueño de casa.

Lucerys se va, pero va a encontrar la muerte en medio de la tormenta. Los dragones se trenzan en una furiosa pelea y Vhagar termina matando a Arrax y Lucerys.

Daemon es el encargado de darle la noticia de la muerte de su hijo a Rhaenyra, lo que termina convenciendo a la reina de dar paso a la danza de los dragones.