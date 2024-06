Tras casi dos años de espera, “La casa del dragón” (House of the Dragon), serie spin-off/precuela de “Game of Thrones”, estrenará este domingo 16 de junio el primer episodio de su segunda temporada.

La expectativa de los fanáticos es mayúscula. La historia, nuevamente basada en el universo literario de George R.R. Martin, retomará justo tras el trágico desenlace que mostró “La reina negra”, el último capítulo emitido allá el 23 de octubre de 2022.

¿En qué nos quedamos? Durante un vuelo, el príncipe Lucerys Velaryon (Ewan Mitchell) y su dragón Arrax son asesinados por la Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) y su dragona Vhagar.

Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), quien acaba de perder otro bebé, se entera de la muerte de su hijo y decide ir a la guerra por el trono de hierro contra los “Verdes”, es decir, Alicent Hightower (Olivia Cooke) y su padre Otto (Rhys Ifans).

Así fue el último capítulo de la primera temporada de "La casa del dragón"

Cuándo y a qué hora se estrena La casa del dragón | Temporada 2

El primer capítulo de la segunda temporada de “La casa del dragón” se llama “Un hijo por un hijo” (A Son for a Son). Se estrenará este domingo 16 de junio, a las 22.00 de Argentina, en simultáneo por el canal premium HBO y la plataforma de streaming MAX.

La casa del dragón, temporada 2 en HBO y Max

Tráiler de La casa del dragón | Temporada 2

Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de “La casa del dragón” en 2024

Como pasó con la primera temporada, los capítulos de la segunda temporada de “La casa del dragón” llegarán de manera semanal, cada domingo, hasta el 4 de agosto, fecha en que saldrá al aire el octavo y último episodio.

Buenas noticias para no desesperar: hay tercera temporada confirmada en camino.

Episodio 1 (2x01): 16 de junio

Episodio 2 (2x02): 23 de junio

Episodio 3 (2x03): 30 de junio

Episodio 4 (2x04): 7 de julio

Episodio 5 (2x05): 14 de julio

Episodio 6 (2x06): 21 de julio

Episodio 7 (2x07): 28 de julio

Episodio 8 (2x08): 4 de agosto

La casa del dragón, temporada 2 en HBO y Max

Seguí leyendo: