Las películas más vistas de HBO en Argentina para este día

Top 10 películas de Argentina

1.- Spider-Man: Cruzando el multiverso

Miles Morales regresa para una aventura épica que transportará al amigable vecino de Brooklyn Spider-Man a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-People y enfrentarse así a un villano mucho más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido antes.

2.- V de Vendetta

En un futuro no muy lejano, Gran Bretaña es un país totalitario dirigido con mano de hierro por un tirano (John Hurt). Una tarde, tras el toque de queda nocturno, la joven Evey (Natalie Portman) es rescatada en plena calle por un misterioso enmascarado cuyo nombre es V (Hugo Weaving). El extraño personaje le explica cuáles son sus planes para combatir la falta de libertad. A partir de ese momento, las acciones de V tendrán como objetivo hacer estallar en todo el país una revolución contra el gobierno fascista.

3.- Qué les pasa a los hombres

Ambientada en Baltimore. Historias cruzadas sobre el amor y el comportamiento humano: una mujer se siente confusa en una sociedad más obsesionada por la tecnología que por el contacto humano, otra mujer se ve atrapada en un rutinario matrimonio, un hombre intenta conquistar a una mujer que tiene un amante, una joven vive obsesionada intentando propiciar encuentros accidentales con el hombre de sus sueños.

4.- Los puentes de Madison

La apacible pero anodina vida de Francesca Johnson, un ama de casa que vive en una granja con su familia, se ve alterada con la llegada de Robert Kincaid, un veterano fotógrafo de la revista National Geographic, que visita el condado de Madison para fotografiar sus viejos puentes. Cuando Francesca invita a Robert a cenar, un amor verdadero y una pasión desconocida nacerá entre ellos.

5.- Justice League: Warworld

Hasta ahora, la Liga de la Justicia ha sido una asociación informal de personas con superpoderes. Pero cuando son arrastrados a Warworld, un lugar de interminables y brutales combates de gladiadores, Batman, Superman, Wonder Woman y los demás deben unirse de alguna manera para formar una resistencia imbatible capaz de llevar a todo un planeta a la libertad.

6.- Kimi

Durante la pandemia de COVID-19 en Seattle, una trabajadora tecnológica agorafóbica descubre evidencia de un crimen violento mientras revisa un flujo de datos y se encuentra con resistencia y burocracia cuando intenta informarlo a su empresa. Para involucrarse, se da cuenta de que debe enfrentar su mayor miedo y aventurarse a salir de su apartamento y adentrarse en las calles de la ciudad, que están llenas de manifestantes luego de que el ayuntamiento aprobara una ley que restringe los movimientos de la población sin hogar.

7.- La fuerza del amor

Con 17 años y embarazada, Novalee Nation (Natalie Portman) nunca ha tenido un hogar de verdad. Lo más parecido a una familia que ha conocido nunca es su novio, Willy Jack, un egoísta aspirante a músico con el que viaja desde Tennessee a California en los oxidados restos de lo que en su día fue todo un Plymouth. Una parada en un centro comercial de Oklahoma cambiará la vida de Novalee para siempre. Porque cuando sale de esos almacenes, tras ir al servicio, descubre que Willy Jack y el coche han desaparecido, sustituidos por una cámara de fotos. Sola y con menos de diez dólares en el bolsillo, Novalee decide instalarse a hurtadillas en los almacenes y toma prestada comida y todo lo que necesita de las estantería, pero llega el momento de dar a luz.. (FILMAFFINITY)

8.- Ambulance: Plan de Huida

Dos hermanos roban una ambulancia tras un atraco que sale mal y deberán de trabajar juntos para escapar de la policía que los persigue.

9.- Copshop

Huyendo de un asesino letal, un astuto estafador inventa un plan para esconderse dentro de una comisaría de policía de un pequeño pueblo. Sin embargo, cuando el asesino a sueldo aparece en la comisaría, un policía novato desprevenido se encuentra atrapada en la mira.

10.- Burn

Un ladrón de poca monta trata de robar una gasolinera. Sin embargo, el empleado que allí trabaja no sólo logra defenderse, sino que además lo captura y lo hace su prisionero. Mientras espera a que llegue la policía, tanto él como el resto de trabajadores tratan de informarse sobre los motivos que llevaron al ladrón a entrar en el mundo del crimen.

Orígenes de HBO una de las plataformas preferidas de los usuarios

HBO, una de las plataformas de streaming más populares, tiene su origen en Estados Unidos. Fue fundada en 1972 y se ha convertido en un referente en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, ha producido algunas de las series más famosas y aclamadas, como “Game of Thrones”, “The Sopranos” y “Westworld”. Estas producciones han logrado captar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo.Las producciones de HBO se caracterizan por su alta calidad y su capacidad para enganchar al público. Sus series suelen tener tramas complejas y personajes bien desarrollados, lo que las convierte en verdaderas joyas del entretenimiento. Además, la plataforma se ha destacado por abordar temas controversiales y actuales, lo que le ha valido el reconocimiento de la crítica y del público.Los contenidos de HBO no solo entretienen a los usuarios, sino que también los invitan a reflexionar sobre diversos temas. Sus series suelen abordar problemáticas sociales y políticas, lo que las convierte en una fuente de debate y análisis. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros y estilos, lo que permite que cada usuario encuentre algo que se ajuste a sus gustos y preferencias. En resumen, HBO ha logrado posicionarse como una de las plataformas más importantes del mundo del entretenimiento, gracias a sus producciones de calidad y su capacidad para cautivar al público