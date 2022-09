Quién es Emma D’Arcy, la celebridad no binaria que encarna a la nueva Rhaenyra Targaryen en “House of the Dragon”

Emma D’Arcy, quien interpreta a Rhaenyra Targaryen, el personaje principal en el boom televisivo de streaming del momento, “La Casa del Dragon” ( “House of the Dragon”) -en HBO Max- es una de las personalidades más fascinantes que transita por las pasarelas de los nuevos famosos en las últimas semanas. Emma se define como no binaria, por lo cual, hasta en Wikipedia aparece como “personalidad británica del cine, la televisión y el teatro” sin identificación de género.

Emma D'Arcy en una producción de fotos para la revista Vogue

Nació en Londres en 1990 y, aunque su carrera comenzó en el teatro, su potencia interpretativa le permitió abrir las puertas de producciones televisivas, lo que supuso un salto cualitativo en su carrera.

Gracias en parte a su rol como Naomi Richards en la miniserie “Wanderlust”, coproducida por la cadena británica BBC One y Netflix, en la que interpretó a la hija de los protagonistas Joy Richards (Toni Collette) y Alan Richards (Steven Mackintosh), se le allanó el camino hacia otros proyectos. Un ejemplo es la serie de Amazon Prime Video “Hanna”, una adaptación televisiva de la película de 2011 protagonizada por Saoirse Ronan como el personaje principal y que en su adaptación de 2019 contó con Esme Creed-Miles como Hanna.

Si bien su papel en “Hanna” fue esporádico y secundario, le permitió continuar hacia otra serie: una comedia llamada “Truth Seekers”, donde compartió pantalla con actores británicos de relevancia como Nick Frost, Simon Pegg o Malcom McDowell.

Emma D'Arcy en el personaje de Naomi, en la exitosa serie Wanderlust

En cine, D’Arcy participó en películas como “Primavera en Beechwood” (junto a Colin Firth y Josh O’Connor) o “Rompiendo las normas” (protagonizada por Keira Knightley). Sin embargo, el verdadero bombazo es su protagónico en “La Casa del Dragón”, donde reemplaza a Millie Alcock en el papel de Rhaenyra Targaryen, haciendo la versión adulta de la hija del rey Viserys I.

Ese cambio se produce esta noche, porque la serie tiene un salto temporal de 10 años que obliga al cambio de actrices. A Emily Carey la reemplaza Olivia Cook en el papel de Alicent Hightower (esposa del rey Viserys I).

La secuencia comienza con Ser Laenor Velaryon (ahora interpretado por John Macmillan) que se acerca a su esposa después del nacimiento de su hijo. Laenor se pregunta adónde se dirige, y la princesa explica que “quiere verlo”.

Emma D'Arcy junto a Matt Smith, tio y sobrina Targaryen en la serie La Casa del Dragón

En un entrevista con The Hollywood Reporter, comentó que ser de género no binario le ayudó a interpretar a Rhaenyra Targaryen: “Rhaenyra tiene una batalla constante con lo que significa ser mujer y es una forastera fundamental. Está aterrorizada por quedar atrapada en la maternidad y es consciente de cómo su posición sería diferente si fuera un hombre. Soy una persona no binaria. Siempre me he sentido atraíde y repelide por la identidad masculina y femenina y creo que eso se desarrolla con sinceridad aquí.”

Emma D'Arcy en la premiere de la serie La Casa del Dragón

Mientras que en una entrevista con Entertainment Weekly, D’Arcy postula su mirada no binaria y con una bien fundamentada crítica -no a la serie- de las intervenciones masculinas sobre lo femenino, o de cómo estas deben abrirse camino en un mundo de hombres.

”Creo que Rhaenyra es alguien que está empujando los límites de la feminidad y tiene una opinión realmente decisiva e interrogativa sobre cómo el género afecta el poder, afecta la forma en que uno puede ocupar el espacio, afecta incluso al derecho a construir tu propia vida. Básicamente, la interacción o la consolidación continua del poder masculino y el patriarcado es probablemente lo que realmente me emocionó del guion cuando lo leí por primera vez”, confesó.

En este sentido, D’Arcy agrega: “Las dos mujeres (Rhaenyra y Alicent) tienen privilegios, pero no tienen poder. Una cosa es poner a dos personajes femeninos en el centro de una serie como esta, pero otra es cuando están posicionadas dentro de un patriarcado”.

A pesar de la gran visibilidad que le ha significado a D’Arcy el estreno esta noche del nuevo capítulo por HBO Max, tiene un discreto número de seguidores en su cuenta de Instagram, en la que básicamente se dedica a dar detalles sobre su preparación, comparte algunas fotos de producciones de moda en las que ha participado, promociona sus proyectos y deja ver algunos momentos de su vida personal. Lejos de una personalidad “egoica”, D’Arcy prefiere mostrar imágenes de gran contenido artístico, más cercanas a la verdadera esencia que dio vida a Instagram en sus inicios.