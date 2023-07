Problemas con House of the Dragon 2: Su creador R. R. Martin y HBO suspendieron el acuerdo

Cuando los sindicatos de los actores y los guionistas de los Estados Unidos (WGA y SAG-AFTRA) se unieron en una huelga nacional histórica, el autor y guionista George R.R. Martin escribió una publicación en su blog para revelar que ya está acumulando pérdidas por unirse a la huelga.

George R.R. Martin se refirió a la temporada 2 de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, que todavía se está filmando a pesar del paro, pero su participación en las producciones de HBO ha disminuido drásticamente en el último mes.

Rhaenyra Targaryen y Daemon.

Martin usa su blog para proporcionar actualizaciones periódicas sobre todo lo relacionado con Game of Thrones y el mundo de Westeros.

Acuerdo suspendido

En la última entrada, el escritor reveló que el acuerdo general que había firmado con HBO “fue suspendido el 1 de junio”, lo que sugiere que fue un reflejo del primer mes de la huelga de escritores. Sin embargo, el guionista subraya que no es él quien debería preocupar a la gente:

“Todavía tengo mucho que hacer, por supuesto. En eso, soy uno de los afortunados. Estas huelgas no son realmente sobre escritores de nombre, productores o showrunners, la mayoría de los cuales están bien”, escribió Martin

“Sí impacto sobre los escritores de nivel inicial, los editores de historias, los estudiantes que esperan entrar, el actor que tiene cuatro líneas, el tipo que trabaja en su primer trabajo en el personal que sueña con crear su propio programa algún día, como lo hice yo en los años ‘80″, expresó.

"Los negros" terminan la temporada a puro dolor. (Instagram @houseofthedragonhbo)

Una industria cruel

En otra publicación de su blog, más reciente y extensa, Martin analizó cómo la industria de la televisión ha sido cruel con los nuevos escritores y escribió sobre cómo ha impedido que surjan nuevos y competentes showrunners, y evita que los escritores tengan un ingreso estable.

Eso, sin mencionar el desprecio que la mayoría de ellos recibe cuando se trata de sus propias creaciones. Martin criticó las mini-rooms y contó su propia historia de cómo evolucionó de un escritor principiante a un gran escritor y productor principal a lo largo de su carrera.

Los Verdes y Los Negros, la división de la Casa Targaryen

El acuerdo general de Martin se firmó en 2021, lo que originalmente lo puso en el negocio con HBO y Max durante al menos cinco años. Esto significa que Warner/Discovery no tuvo ningún problema en renunciar a los tres años restantes del contrato a pesar de que ya había resultado en el desarrollo de una lista de spin-offs de Game of Thrones.

El autor celebró el hecho de que, en medio de todo esto, todavía puede trabajar en la obra de teatro The Iron Throne, y se burla de que el estreno en el West End no está lejos. Martin remató la publicación diciendo que ha estado editando un par de nuevos libros de Wild Cards y trabajando en la muy esperada novela The Winds of Winter “casi todos los días”, pero aún no hay una fecha de publicación a la vista.

Matt Smith interpreta al hermano del rey Viserys I, Daemon.

Algo similar ocurre con el estreno de la segunda temporada de House of the Dragons, que a pesar de seguirse filmando en Gran Bretaña (ya que allí no rige la huelga de los actores y guionistas de los Estados Unidos), no se sabe cuándo llegará al público.