El “Gran Hermano” de terror de Netflix: cómo es “28 días paranormales” y cuándo se estrena

Con la mano en el corazón, ¿cuántas horas pasaste frente al televisor mirando las primeras ediciones de “Gran Hermano” y cómo un grupo de personas vivían encerradas en una casa? Miles, ¿no? Bueno, ahora agregale eventos paranormales y varios sustos. Una locura.

Agararate porque Netflix te trae una serie en formato reality para que no te pierdas un solo detalle del terror que viven los protagonistas de “28 días paranormales”, que se estrena este viernes 21 de octubre

La miniserie de 6 capítulos es protagonizada por Sean Austin y Shane Pittman. Sean es investigador paranormal, médium psíquico y ha aparecido en series de televisión sobre actividad paranormal. En esta serie, lidera uno de los equipos investigadores.

Por otro lado, Shane es actor, productor y director que también lidera uno de los equipos de investigación de 28 días paranormales.

DE QUÉ SE TRATA 28 DÍAS PARANORMALES

Los integrantes de los tres equipos van a tener que pasar 28 días en algunos de los lugares más embrujados de los Estados Unidos, para un experimento basado en las teorías de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

Con equipo preparado especialmente para la ocasión y tecnología para captar cualquier tipo de cosa, los hombres y mujeres que integran los equipos van a estar cara a cara con lo desconocido.

28 días paranormales, el nuevo reality de terror

¿Por qué 28 días? Esa exacta cantidad de días fue la que pasó la familia Lutz en la casa que compraron en el pequeño pueblo de Amityville. Cinco meses después de que la familia abandonó la propiedad, los Warren fueron a investigar y efectivamente, una entidad malvada habitaba en la casa. Una cámara infrarroja captó a un niño parado en la escalera.

QUIÉNES SON ED Y LORRAINE WARREN

Ellos son nada más y nada menos que los padres del terror. Bueno, no es para tanto, pero sí. Ed y Lorraine fueron dos demonólogos e investigadores de lo paranormal. Ella además, era médium. Juntos crearon el Museo de Ocultismo en donde se encuentran los elementos más tétricos recogidos en los casos que la pareja investigó.

Ambos comenzaron a desarrollar “dones” paranormales cuando eran chicos. Ella veía el aura de las personas y él era testigo silencioso de las cosas que pasaban en su casa durante la madrugada. Puertas que se abrían y ruidos extraños. Se conocieron a los 16 y sí, estaban destinados a estar juntos.

En sus investigaciones se basaron para las películas Anabelle, El Conjuro (todas), La Monja y Terror en AmityVille. Ed y Lorraine fundaron la New England Society for Psychic Research (Sociedad de New England para la investigación científica), que actualmente continúa en actividad investigando hechos paranormales y es consultada por personas de todo el mundo. Judy, la hija de los Warren, junto a su marido Tony son los encargados de seguir con el legado de esta pareja que dedicó su vida a ayudar familias para expulsar demonios de sus casas.

El Conjuro 3

El caso más resonante fue el de la muñeca Anabelle. Actualmente, la muñeca está en el Museo de los Warren, bajo estrictas medidas de seguridad. La NESPR en su página web tiene el detalle de cada uno de los casos de la pareja y si te interesa demasiado, podes acceder a contenido exclusivo, sumándote a su comunidad.

Si sos amante del género, esta serie es imperdible. Vas a ser testigo privilegiado de los suceso paranormales que los integrantes de los equipos van a padecer por 28 días.