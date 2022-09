Milly Alcock cuenta cómo fue ser Rhaenyra Targaryen durante la serie House of the Dragon

La Casa del Dragón (House of the Dragon) es hasta ahora la precuela de mayor éxito entre las que se estrenaron este año en las plataformas. El aura dejada por la historia original Game of Thrones (Juego de tronos) es tan contundente que sirvió para sostener la expectativa por esta historia que cuenta la vida de una de las dinastías más importantes de la saga, los Targaryen.

En esta historia, que relata acontecimientos ocurridos 200 años antes de los hechos que suscitaron Juego de Tronos, se presentan los movimientos -tal cual un tablero de ajedrez- que debe hacer el rey Viserys I para proteger el trono para su hija Rhaenyra, legítima heredera. El tema del machismo y cómo se utiliza este para desplazar históricamente a las mujeres de la herencia de la corona es una constante en la saga.

Milly Alcock interpreta a la joven princesa Rhaenyra Targaryen.

El personaje principal, la princesa Rhaenyra, está interpretado por la joven actriz australiana Milly Alcock, que ya jugó su último capítulo el domingo pasado. A partir del próximo, será reemplazada por Emma D’Arcy, como la versión adulta de la princesa. En esta entrevista, cuenta cómo fue su papel, cómo llegó a interpretarlo y algunos detalles de la historia.

¿Qué tipo de persona es Rhaenyra?

Ella es decidida, sabe lo que quiere, pero no sabe cómo conseguirlo. Nació en la realeza y de alto estatus por lo que tiene una posición de privilegio en la que no tiene que conformarse, es decir que puede salirse con la suya sin seguir las reglas. Ese es el motivo por el cual la amamos y la odiamos a la vez.

¿Qué hay en su camino?

Eh, ¿hombres? Los hombres se interponen en su camino. Porque básicamente, toda la trayectoria de su vida es decidida por los hombres y para el beneficio de los hombres. La subestiman por ser mujer, rechazan sus ideas y la pasan por alto constantemente. Entonces ella tiene que pelear esa batalla.

Viserys y Rhanerya: vestidos para una boda, mejor les vendrían armaduras. (Captura HBO)

¿Cómo llegaste a ser elegida para el papel?

Se sintió muy casual. Porque fueron literalmente dos autovideos que hice en Australia para “un proyecto desconocido de HBO” durante la pandemia. Dos semanas después, me llamaron por teléfono y mi vida cambió.

Y tu cabello cambió ¿Usás una peluca Targaryen?

Sí. El mantenimiento de la decoloración habría matado mi cabello, todos habríamos terminado calvos al final de la serie. Pero tenemos un equipo fenomenal de peluquería y maquillaje, porque casi todo el elenco tenía tejidos o tramas o barbas o algún tipo de peluquín. Recuerdo haberme puesto la peluca la primera vez y pensar: “Ahí está Rhaenyra. Esto es real. Está pasando”. Luego me la quitaba muy suavemente al final del trabajo y me miraba en el espejo ¡Era un poco decepcionante mirarme a mí misma!

¿Cómo cambió tu vida?

Vivo en Sydney y estábamos teniendo bloqueos importantes durante la pandemia. Y luego me subí a un avión y me mudé a Londres. Me estaba quedando en Primrose Hill, muy bello lugar, era la primera vez que vivía sola. Aprendí mucho. Fue difícil pero muy gratificante. Y fui muy afortunada de tener un elenco y un equipo tan increíble de creadores a mi alrededor. Sabían que yo soy una joven de 21 años sola en un pandemia en el otro lado del mundo, haciendo un trabajo en el que estaba tan lejos de mi lugar.

¿Con quién te uniste en el elenco?

Me hice muy amiga de Emily Carey (Alicent Hightower). Nos conocimos virtualmente antes de las filmaciones, porque Alicent y Rhaenyra tienen una relación muy importante y ver cómo cambia esa relación es realmente clave para la historia. Me reuní con ella y ambas tenían los mismos sentimientos acerca de este trabajo. Somos mujeres jóvenes, haciendo un espectáculo importante que generalmente se basa en hombres. Así que desarrollamos una relación de parentesco. La adoro y, como Rhaenyra, soy muy protectora con ella: siento que ella es mi hermana pequeña.

Tensiones entre Targaryens. (HBO)

¿Cómo fue el rodaje para ti?

Quiero darte algo de perspectiva, solo he hecho televisión australiana. Entonces se sintió como que alguien me recogió en Australia y me dejó en medio del océano sin balsa salvavidas. Muy como la película Life of Pi, estoy varada alucinando “¿Esto es real?” Pero fue increíble. Era la primera vez que filmaba en un escenario sonoro. Mi primera vez disparando con artefactos de utilería.

Recuerdo mi primer día. Fui a pagar mi café del carrito de café gratis, en Australia es literalmente un cubo de galletas y mentas, eso es todo. Pero me encantó y me adapté muy rápido porque me di cuenta de que se requiere este tipo de precisión y cuidado para hacer justicia a la historia que estamos tratando de contar. Debido a que el mundo de Rhaenyra es tan detallado, se les permitió a todos nuestros jefes de departamento, ya sea vestuario, armería, arte departamento o maquillaje que tuvieran todo el tiempo y los recursos para perfeccionar esos detalles.

Eso es lo que hizo de Juego de Tronos lo que es, así que espero que así sea ocurra con House of the Dragon y que también sea maravillosa.

¿Qué tipo de detalles te cautivaron?

Obviamente como es medieval no hay electricidad, así que todo está iluminado por fuego. Porque cuando la luz se refleja, toca el suelo, y para que el suelo parezca realmente hermoso, mojaban con manguera los pisos del interior, exterior y estudio de sonido. Así la luz se reflejaría en todos lados de la manera correcta.

House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones

Todo mi vestuario y los de todos, al igual que los disfraces, fueron bordados y hechos a mano. Incluso la forma en que la luz se refleja en un cuchillo o la forma en que el grabado se refleja pasó por varias personas para que se vea como está en la pantalla. Entonces, sí, es increíble.

Rhaenyra es una jinete de dragones. ¿Cuál es su dragón?

Es Syrax. Miguel Sapochnik, director de la serie, me dijo que las personalidades de cada dragón están basadas en un animal, lo que me pareció muy interesante. Syrax se basa en un águila.

Lo que hay que entender es que dentro del contexto de nuestro mundo el dragón es como una mascota, como un perro, y todo el mundo tiene una relación con su perro. Yo creo que nos atraen las cosas que son como nosotros.

Tener esa cercanía es como tener una especie de alma gemela dentro en la relación con el animal. Lo que eso realmente significó para mí fue interactuar con una pantalla azul falsa, dándole palmaditas varias veces. Fue amable y divertido, ¡pero se ve bien!