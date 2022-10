“House of the Dragon”: el encanto de Daemon, la ruptura Targaryen y la segunda temporada

“Dracarys”, gritamos todos sobre el final del penúltimo capítulo de la primera temporada de “House of the Dragon” (HOTD- “La Casa del Dragón”), porque realmente esa palabra hubiera cambiado la historia de lo que se aproxima. La Danza de los Dragones, que será contenido de la segunda temporada, comienza cuando se desata una guerra civil ante el reclamo de Rhaenyra como legítima heredera al trono, luego de que su medio hermano Aegon II fuera proclamado rey por la reina Alicent (su madre), su abuelo y varios integrantes de la corte, entre ellos, el Lord Comandante de la Guardia Real, Ser Criston Cole.

Alicent y Cole, unidos en su resentimiento hacia la Princesa. (Instagram @houseofthedragonhbo)

Ante esto se dividen las aguas, quedando de un lado los partidarios de Rhaenyra, quienes son conocidos como “Los Negros” en alusión al color del vestido de la princesa, que defienden la corona para Rhaenyra y bajo ella, sus propios intereses. Aquí se agrupa la Casa Velaryon, algunos miembros del Consejo Real -que consideraron como una traición la decisión de la reina de coronar a su hijo- y algunos miembros de la Guardia Real. Además, tienen el apoyo de las Casas del Norte Arryn, Stark, Tully, y otras Casas como Tarly, Rowan, Caswell, Beesbury, sin mencionar que poseen el dominio sobre la mayoría de los dragones.

Episodio 7 de "House of the dragon". (Instagram @houseofthedragonhbo)

Por su parte, los que apoyan la decisión de la reina Alicent y la corona para su hijo Aegon II se hacen llamar “Los Verdes”, también por el color del vestido de la reina. Este grupo está conformado por los restantes miembros del Consejo Real, el Lord Comandante y otros integrantes de la Guardia Real a su mando. Además cuentan con el apoyo de las Casas más poderosas de Westeros (Poniente), entre los que se destacan los Hightower, Lannister, Baratheon (conocidos en “Game of Thrones”), Redwyne, los Swann, Strong y Bracken, y poseen el dragón más grande, robado por Aemon (hermano del nuevo rey) a los hijos de Rhaenyra.

Hasta aquí, un muy breve compendio de lo que está sucediendo en la serie y lo que probablemente se presente en la segunda temporada.

El rodaje se reanudará en unos días. (HBO/ DPA)

Noticias de la segunda temporada

Recientemente, la plataforma HBO Max anunció el comienzo de la filmación de la segunda temporada con el siguiente comunicado: “Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de ‘House of the Dragon’ ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y equipo asumieron un gran desafío y superaron todas las expectativas, entregando un programa que ya se ha establecido como una serie imperdible. Muchas gracias a George, Ryan y Miguel por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados de seguir dándole vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la temporada dos”, decía en un comunicado Francesca Orsi, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación.

La serie está basada en la obra de George R.R. Martin “Fuego y Sangre”, publicada en 2018.

Al parecer, los directivos de la plataforma no estaban tan seguros del éxito que podría tener este spin off, y ello lo evidencia tanto la negativa -en principio- de filmar esta nueva historia como la dilación en comenzar la filmación de la segunda temporada.

Pese a esto, el clamor de los fanáticos del Universo GOT hizo lo suyo y HBO Max anunció que iniciará la filmación de la segunda temporada en marzo de 2023, con lo cual se estima que podría estar lista para principios del 2024.

El misterioso encanto de Daemon

Sin dudas, el personaje más atractivo de la serie, en cuanto a construcción y desarrollo, es Daemon Targaryen, hermano del recientemente fallecido rey Viserys I, tío y esposo de Rhaenyra y uno de los integrantes de la familia real que mayor profundidad y matices ha logrado plasmar a lo largo de los 9 capítulos emitidos.

Matt Smith, el actor detrás del personaje, advirtió en una rueda de prensa -antes del estreno de la serie- que era “el malo” pero que tendría una enorme cantidad de facetas y que los espectadores tal vez se sorprenderían poniéndose de su lado. Y así fue.

Tensiones entre Targaryens. (HBO)

El personaje lineal del inicio, enfurruñado con su hermano rey a quien le reclamaba la corona en escenas que eran propias de un berrinche adolescente y que luego, más tarde, asesina fría y ladinamente a su primera esposa con quien ni siquiera había consumado el matrimonio, se torna en alguien mucho más oscuro al tramar una estrategia para desheredar a Rhaenyra como legítima candidata a la corona, seduciéndola frente a testigos que luego pondrán en tela de juicio el honor de la princesa.

Este compendio de deshonores masculinos aglutinado en un solo personaje, difícilmente hubiera podido lograr, en tan solo cuatro capítulos, conmutar el odio generalizado de los fanáticos de la serie a menos que mostrara una clara y genuina vocación a favor de su linaje.

Emma D'Arcy junto a Matt Smith, tio y sobrina Targaryen en la serie La Casa del Dragón

Daemon -pero fundamentalmente Matt Smith- lo logran, y esto se pudo ver tanto en algunas escenas de la serie como en otras que fueron filmadas y luego eliminadas (se desconocen los motivos) de la historia. Una de ellas fue el llanto desconsolado y la angustia con la que abraza a sus hijas, cuando su segunda esposa, Laena Velaryon, embarazada y a punto de parir decide inmolarse frente al dragón familiar. Allí, el frío y calculador Daemon da paso a un padre y esposo conmovido por la tragedia, que no pudimos ver porque la plataforma decidió eliminar la toma.

Luego, en su reencuentro con Rhaenyra, tampoco vemos un tío sádico y hambriento de poder capaz de utilizar a su sobrina para llegar al trono -como se planteó en un principio- sino un hombre sensibilizado por la vida, enamorado pero respetuoso, incapaz de enfrentarse a su hermano (muy por el contrario, lo acompaña en sus últimas horas y llora con su muerte) y dispuesto a decapitar (¡literalmente!) a quienes se atrevan a poner en duda el honor de la princesa.

House of the dragon Matt Smith

Este cambio, narrado así, parece demasiado drástico y poco verosímil. Sin embargo, el ritmo de la historia y, sobre todo, la magistral actuación de Matt Smith, terminan convirtiendo al más oscuro de los personajes en un bien plantado hombre, leal y encantador padre de familia.