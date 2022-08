House of the Dragon: Matt Smith y Fabien Frankel adelantan detalles del esperado estreno

Cual enamorados deshojando margaritas, los fanáticos de Game Of Thrones cuentan los días para el estreno de la tan promocionada precuela House of the Dragon, una historia que transcurre 300 años antes de los hechos narrados en Juego de Tronos , y que llevó a la debacle de la Casa Targaryen. En concreto, nos contará la historia de Viserys, alguien que tiene que asumir un difícil reto cuando es elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo Jaehaerys Targaryen. Viserys es una persona decente y amable, y eso -los fanáticos lo saben- no es algo que sirva para convertirse en un gran rey. La primera temporada tiene 10 capítulos y estrena el 21 de agosto por HBO Max.

House of the Dragon. Fabien Frankel y Matt Smith

El actor Matt Smith encarna uno de los personajes detonantes de la historia: el príncipe Daemon Targaryen, hermano menor de Viserys I. En una conferencia de prensa de la que participó Los Andes, el actor, junto a Fabien Frankel -Ser Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real de Viserys I- hablaron acerca de la esperada precuela y de sus personajes.

“Casi todos tenemos familia, nos enamoramos, sentimos ira o ansiedad, y a estos personajes les pasa lo mismo. Pero si además los ponemos en un mundo mágico con pelucas y dragones, este tremendo vestuario...”, aseguró entre sonrisas, a lo que agregó “a todos les encantan las pelucas”.

Si bien el evento se produjo para un público presencial en México, los asistentes de América Latina por streaming también podían consultarle a los actores acerca de sus personajes. En este sentido ambos se mostraron cautelosos al momento de responder, evitando spoilers.

“Daemon es un personaje muy ambiguo, con un área gris muy grande, porque aquí los personajes nunca son enteramente héroes o villanos, no son lineales en los libros, sino muy complejos”, consideró Smith. “Al mismo tiempo, la dinámica familiar de los Targaryen es muy complicada: por un lado hacen cosas muy extremas, ya vieron hasta dónde pueden llegar en los libros, pero en la misma medida son un familia normal... ¡Son una familia! Y en eso nos enfocamos, en su naturaleza doméstica. Quizás en Game of Thrones la atención saltaba de un mundo y de una familia a la otra; acá está todo concentrado”, asegura Smith.

Por su parte Fabien Frankel cruza una respuesta que lo posiciona más cercano al espectador: “Yo los describo desde afuera porque no interpreto a un Targaryen, ¡pero tienen problemas! ¡Muchos! Y deberían ir a terapia. Es más, me encantaría un capítulo de los Targaryen yendo juntos a terapia!”, comenta a modo de broma.

House of the Dragon. Fabien Frankel es Lord Comandante de la Guardia Real

Matt Smith reconoce que la familia real de Westeros tiene ciertos problemas de personalidad que afectan la conducta de sus integrantes y recuerda el mito que asegura que con el nacimiento de cada Targaryen los dioses lanzan una moneda para saber si su destino será de grandeza o de locura. “La moneda de Daemon jamás aterrizó (se ríe). Su padre tiene una grandeza en su modo de regir el reino, pero también se asoma su violencia, y eso se permea en toda la familia”. En este sentido Smith ubica a su personaje como alguien al borde del abismo. “Puede caerse y cortarse las manos para volver a trepar, pero siempre está ahí en el límite”, asegura. “Creo que en el fondo es una persona muy frágil”.

House of the dragon: Matt Smith intrepreta a Daemon Targaryen, hermano menor de Viserys I

Algunas de las escenas más recordadas de Game of Thrones son aquellas en las que Daenerys monta su dragón. Por supuesto que esa fantasía no podía faltar en House of the Dragon, aunque los actores se encargaron de contar los detalles en la filmación de esas escenas: “Frente a cámara había una suerte de toro mecánico suspendido a seis metros de altura, movido a control remoto y con tecnicos arrojándonos agua o viento, algo muy divertido”, asegura Smith.

La serie se basa en la novela Fuego y sangre , escrita por el propio George Martin, a la que Smith define como “el segundo álbum de un grupo de rock” y asegura: “además de los hits, queremos ofrecer otros temas, incluso quizás hacer un mejor álbum que el primero. Intentamos algo a escala y original. Estarán los hits, porque habrá dragones, violencia, amor, pérdidas, dolor; todo lo que los espectadores disfrutaron en Game of Thrones, pero desde otra perspectiva”, garantiza.

“Él toma mucho de la historia, de eventos históricos reales, les agrega una capa de fantasía y el resultado es mágico, George es un gran escritor”, considera Matt Smith al referirse al universo creado por George RR Martin.

Reparto y protagonistas

El trabajo de casting de la serie comenzó este pasado verano y sigue actualmente en marcha. Por el momento, se ha anunciado que Paddy Considine, a quien hemos podido ver recientemente en la primera temporada de El visitante , va a dar vida a Viserys Targaryen, el gran protagonista de la función.

Además, Olivia Cooke será Alicent Hightower, Emma D Arcy se convertirá en la Princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith en el Príncipe Daemon Targaryen, Fabien Frankel será Ser Criston Cole, mientras que Rhys Ifans dará vida a Otto Hightower, Steve Toussaint se convertirá en The Sea Snake, Eve Best se convertirá en la princesa Rhaenys Velaryaon y Sonoya Mizuno en Mysaria

También está confirmado que en la serie veremos a 17 dragones.

Co-creada por George R. R. Martin y Ryan Condal, este último ejerce como showrunner de la serie junto a Miguel Sapochnik, un veterano de Juego de Tronos que dirigió episodios tan aclamados como La batalla de los bastardos. Aquí Sapochnik se encargó de la puesta en escena del piloto y varios capítulos más de la serie.