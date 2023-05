Gerard Piqué quiso pasarse de valiente con Shakira y se llevó la peor parte con la respuesta de ella

En el mes de enero Shakira lanzó junto a Bizarrap la Music Session #53 y desde entonces sus frases no han dejado de repercutir en la vida de las personas.

La canción, que tiene dardos y reclamos a Gerard Piqué y también a Clara Chía, sigue siendo una de las más escuchadas y dedicadas por parejas que están al borde de la ruptura amorosa.

La canción de Shakira con el productor argentino ya ha acumulado más de 550 millones de visualizaciones en YouTube y ahora vuelve otra vez a ser revisada por una de las frases dedicadas al ex defensor catalán: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

Sobre esta estrofa Piqué ha revelado en el programa After Kings, del canal Twitch, que “hace seis meses” que no hace deporte, coincidiendo con el lanzamiento de la canción y con su retiro del fútbol.

Gerard Piqué no se salió con las suyas

Al obtener esta respuesta, DjMaRiiO le consultó a Piqué entonces si iba al gimnasio, recordando precisamente la canción de Shakira, y el exfutbolista ha contestado entre risas: “No he ido en la vida. El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera”

Shakira usa a sus hijos para su bien

En este tiempo, la artista colombiana ha dado un giro a su repertorio musical sumando “Acróstico”, una dedicatoria al amor que siente por sus hijos, Sasha y Milan, quienes participan en el videoclip.

Gerard Piqué no se salió con las suyas

Sobre esto, sus compañeros también le preguntaron a Gerard Piqué si sabía de este videoclip, a lo que él ignoró saberlo y al momento no se ha manifestado al respecto.

En el vídeo en cuestión, se puede ver a Shakira y luego a Milán tocar el piano y entonar alguna estrofa dando lugar a que, con su madre como intermediaria, Sasha haga lo mismo, mostrando que tienen el talento materno.

De esta manera, Shakira no solo vive con sus hijos en Miami, si no que puede estar planeando que comiencen a incursionar en la industria musical, dejando por los suelos el deseo de su ex novio de que sus herederos sean deportistas.