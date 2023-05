Uno por uno, los mensajes ocultos y las indirectas de Shakira a Gerard Piqué en su último tema “Acróstico”

Shakira lanzó su nuevo tema “Acróstico” y se lo dedicó a sus hijos, Milan y Sasha, quienes la inspiraron a escribir una letra que llegó al corazón de sus fanáticos. Lo que más llamó la atención de todos es que los niños fueron protagonistas del videoclip y hasta se animaron a cantar algunos versos.

En la canción, Shakira expresa parte de lo que vivió tras la separación de Gerard Piqué y cómo se aferró a sus hijos y salió adelante por ellos.

La cantautora colombiana parece querer cerrar una etapa en su vida con mensajes de superación. “Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; Una sonrisa tuya es mi debilidad; Quererte sirve de anestesia al dolor; Hace que me sienta mejor; Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”, dice el estribillo.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa; Y que cuando es real no se acaba; Intenté que no me veas llorar; Que no veas mi fragilidad”, dice la artista en una parte de la canción en la que deja entrever un “palito” para su ex y cómo debió hacerse fuerte por sus hijos.

“Acróstico”, el último tema de Shakira.

“Si ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón”. Allí, la cantante expresa que lo dio todo por su relación con el futbolista y por su familia, pero las cosas no salieron como lo esperaba.

Los mensajes ocultos de Shakira en su video tras su separación de Gerard Piqué

No solo la canción de Shakira dice mucho, además de que con su tema llegó a muchas madres que están pasando por una situación similar, sino también el video habla por sí solo. A veces una imagen dice más que mil palabras y la artista lo logró.

El videoclip arranca con el aro de básquet y una pelota, deporte que sus hijos practican. Pero por la mudanza a Miami, ya no irán al club en el que ambos entrenaban.

Luego, se ve un avión de juguete, que representa en parte este nuevo camino. Es que tras la separación, Shakira decidió dejar su casa de Barcelona, donde los niños crecieron.

Y lo que llamó la atención, fue la imagen de un metegol en el que los jugadores están de espaldas. Si bien es a libre interpretación, muchos consideraron que quiso comunicar que el futbolista le dio la espalda a su familia, a Shakira y a sus hijos.

Y el video finaliza con la artista sentada junto a sus hijos en el living de la casa y rodeados de cajas con sus cosas, con todo listo para la mudanza.

