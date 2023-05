Los separó la policía: la pelea de Gerard Piqué y Shakira que desató una riña

La novela de Shakira y Gerard Piqué no cesa y ahora, sumó un nuevo personaje y no es otro que Tonino, el hermano de la cantante colombiana que rompió todo lazo con su ex cuñado.

La llegada del ex futbolista a Miami, para visitar a sus hijos, dejó mucho que hablar. Y es que desde las malas fachadas con las que aparecía en el aeropuerto Gerard Piqué, se le suma un disturbio que habría protagonizado junto a Tonino.

De acuerdo con la prensa española, Shakira pudo haber tenido una fuerte discusión con Piqué el pasado 26 de abril y hasta se rumora que la cosa se puso tan intensa que el hermano de la artista, tuvo que intervenir y se habría ido a los golpes con él.

Tonino Mebarak, no toleró que el catalan le faltara al respeto a su hermana, por lo que lanzó un fuerte derechazo al padre de Milan y Sasha, sus pequeños sobrinos, que se cree que estaban ausente.

Tonino, el hermano de Shakira golpeó a Piqué

“La noticia del fin de semana es que, se supone, que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y en dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer Tonino, el hermano de la cantante, se tendría que ir a golpes con Piqué para defender a su hermana”, contaron.

Tonino, el hermano de Shakira golpeó a Piqué

La periodista que dio la información, también acotó que hubo intervención policial para separar al ex y al hermano de Shakira de la riña que crearon.

“Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente”, afirmaron.

Tonino, el hermano de Shakira golpeó a Piqué

Por el momento, ni Shakira, ni su hermano y mucho menos Gerard Piqué, que se llevó la peor parte, se han pronunciado al respecto en sus redes sociales o con un comunicado oficial, como ha ocurrido en otras ocasiones.