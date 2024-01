Fuerte pelea entre Agostina y Florencia en Gran Hermano: “No te queda mucho tiempo acá”

Esta sexta semana en Gran Hermano se vivió con mucha tensión y cambios en la casa, tras el ingreso de Virginia y la despedida de Catalina y Carla. Antes de la noche de eliminación, Agostina y Florencia tuvieron un intenso cruce en la cena de nominados y se dijeron de todo.

Las participantes protagonizaron una fuerte pelea a la vista de los demás concursantes y no tuvieron problemas en decir lo que pensaba una de la otra.

La intensa discusión entre Agostina y Florencia que generó tensión en Gran Hermano

Tras una gala de nominación que dejó a 5 participantes en placa, llegó la noche del sábado donde se juntan todos los nominados para cenar y argumentar por qué quieren quedarse en juego. Luego de que cada participante se sincerara sobre su situación individual, le tocó el turno a Florencia quien habló de problemas de convivencia que experimenta en la casa.

“Siento que en los conflictos hubo algo de pasarse de la raya, por lo menos en los valores que yo comparto en mi vida”, expresó la modelo curvy. Los comentarios de Florencia no fueron bien recibidos por Agostina, quien le comentó que sabía que estaba hablando sobre ella.

“Si yo me paso de la raya con alguien, ¿Qué te interesa a vos? Vos tenés un problema de aceptación y protagonismo”, le respondió molesta Agostina.

La discusión entre ambas participantes comenzó a escalar cada vez más. “Yo no discuto ni hablo de vos, no me interesa. No me interesa tu persona. Respiras y me molestas”, le expresó la policía a la diseñadora.

Florencia expresó que hará lo que sea para continuar y que soportará todo lo que los demás digan de ella, a lo que Agostina le dijo que le encantaría quedarse solamente para ver cómo ella sale de la casa. “Me quedaría sólo por el hecho de verte salir por la puerta. Si me toca irme a mí te espero el domingo que viene. Mucho tiempo más no tenés acá”, expresó la policía.

La tensión entre Florencia y Agostina aumentó esta última semana y fue determinante para la decisión que tomó el público en la gala de eliminación.