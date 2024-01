Catalina Gorostidi desmintió un romance en Gran Hermano: “No se gustan”

Desde el día en que fue eliminada de Gran Hermano, Catalina Gorostidi utilizó sus redes sociales para comentar sobre sus ex compañeros y aclarar rumores que se despertaron entre los seguidores, algunos de los cuales ella asegura que no son verdad.

Recientemente, la médica pediatra compartió un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) desmintiendo una supuesta relación entre dos participantes de la casa más famosa.

Catalina desmintió un romance en la casa de Gran Hermano

Catalina Gorostidi advirtió que dos participantes de Gran Hermano no se gustan. ¿Quiénes son?

Desde hace unos días, los seguidores del programa notaron que Bautista Mascia y Denisse González protagonizaron momentos muy románticos entre ellos y cada día pareciera que están más cerca uno del otro.

El momento clave que desencadenó la ola de rumores sobre un posible romance fue durante la fiesta del pasado viernes, donde ambos participantes se besaron en frente de las cámaras.

Es tal la química y el acercamiento entre ambos que algunos fanáticos comenzaron un “shippeo” se viralizó rápidamente en las redes. “Baunisse“ fue el nombre que crearon los internautas para esta pareja, el cual une los nombres de ambos participantes.

Debido a que son varios los momentos en que se los vio a Denisse y Bautista juntos desde que comenzó el programa, un usuario de X realizó un posteo pidiendole a otros seguidores que compartan clips de la pareja, debido a que Telefé no publica esos videos.

El romance de Gran Hermano que ilusiona a las redes sociales: Denisse y Bautista

Sin embargo, muchos se llevaron una sorpresa cuando Catalina Gorostidi comentó el posteo y expresó por qué la producción de Gran Hermano no comparte clips de Bautista y Denisse juntos. “Porque no es real. No se gustan”, aseguró la ex jugadora.

El posteo de la médica pediatra generó opiniones divididas en las redes, entre los que creen que el romance entre la chica de Trelew y el joven uruguayo es ficticio y entre los usuarios que criticaron a Catalina por su comentario. “A ella no le importa si es real o no, le importa que están teniendo protagonismo y eso le jode. Es más evidente”, expresó un usuario en la red social.

Catalina desmintió en las redes sociales el romance entre Denisse y Bautista y fue duramente criticada

A pesar de que Catalina desmintió el supuesto romance entre Bautista y Denisse, muchos seguidores creen que la relación entre ambos es real y apoyan el shippeo de “Baunisse” en las redes sociales.