Catalina volvió a las redes sociales tras su salida de Gran Hermano y estalló contra todos

Catalina Gorostidi es la quinta participante eliminada de Gran Hermano 2023, quien el pasado domingo debió abandonar la casa por decisión del público. Ahora que dejó el ailsamiento y puede utilizar libremente sus redes sociales, estalló contra todos y dejó mensajes para los participantes que aún se encuentran en la casa.

Luego de ser eliminada con el 63,9% de los votos, la médica pediatra se despidió de la competencia y fue duramente criticada por sus actitudes en la casa. Sin embargo, no se quedó callada, respondió a las críticas y no descartó posibilidades de volver a la casa.

Catalina Gorostidi quedó eliminada de Gran Hermano 2024 en la quinta gala.

Los posteos de Catalina Gorostidi en sus redes sociales tras su salida de Gran Hermano

Cabe recordar que mientras los participantes del reality están en aislamiento no pueden utilizar sus teléfonos celulares y mucho menos ingresar a sus redes sociales. Sin embargo, una vez que salen de allí vuelven a tener la libertad de administrarlas como deseen.

Han pasado 3 días desde que Catalina Gorostidi fue eliminada de Gran Hermano y recientemente reactivó su cuenta de X (ex Twitter) y compartió posteos contra quienes eran sus compañeros y respondiendo a las críticas del público.

Catalina Gorostidi dejó comentarios de sus ex compañeros en sus redes sociales

Recientemente, compartió un posteo donde expresaba su molestia al observar que, tras su salida del reality, los hombres ingresaron sin problema a la habitación de las mujeres, situación que, según comentó, nunca sucedió cuando ella estaba en la casa.

“Alguien me explica que hacen los varones en nuestra habitación? No hubo una vez que aparecían a mirar por la puerta y los rajaba. Que aprovechen mientras puedan que vuelvo y no la pisan más”, expresó Cata en su cuenta de X.

Posteo de Catalina Gorostidi en X

Además, la médica pediatra tuvo un cruce de palabras con el influencer y youtuber Pablo Agustín, quien se dedica a subir videos expresando su opinión sobre Gran Hermano. También en su cuenta de X, Pablo compartió un audio de Juanita Viale donde se la escucha insultando y expresó de manera divertida “Cata después de ver mi video mañana”.

El comentario no le causó nada de gracia a la ex participante, quien le respondió de manera sarcástica. “Perdón cariño? Qué video? Otro caracol?”, expresó.

Posteo de Catalina Gorostidi en X

Catalina Gorostidi dio mucho de qué hablar mientras estaba compitiendo en la casa de Gran Hermano, pero aún continúa creando polémica fuera de la casa, generando opiniones divididas entre los que piensan que ganará el repechaje y volverá al reality y entre aquellos que desean que continúe fuera de juego.