Catalina Goristidi reflexionó y teme que su participación en Gran Hermano complique su trabajo de pediatra

Hace un mes que comenzó oficialmente el juego en Gran Hermano y con el correr de los días, los aires se han puesto cada vez más tensos. Desde el nacimiento de Las Furiosas, lideradas por Juliana Scaglione, las peleas han sido cada vez más frecuentes.

En las últimas horas, Emanuel Vich se enfrentó a Agostina Spinelli y ambos se pelearon a los gritos por los cigarrillos. Pero luego de este enfrentamiento, Catalina Gorostidi quedó en medio de la discusión y todo terminó peor de lo que se pensaba.

Todo inicio cuando el colorista, trató de cambiarle a Catalina unos cigarrillos por unos rulos y Agostina fue a enfrentarlo. Después de ello, todo se volvió tenso y la santafesina pidió que saquen a Emmanuel: “Este domingo te vas put**”.

Ante estas amenazas y gritos de la médica Emma Vich fue cara a cara preguntándole qué era lo que le había dicho y tratándola de “maleducada”. Ella reafirmó lo que le dijo y le pidió una y otra vez que la golpee, para incitar a la violencia física.

La actitud de ambos fue confusa y violenta y toda la casa quedó en shock por lo ocurrido. Ante esto, la pediatra analizó con las furiosas su actitud y la de su compañero y temió por su futuro, más que nada laboral.

“Yo no quiero que me vean así. Yo no soy así, me da bronca. Por qué me voy a ir yo y no se va Emmanuel el domingo”, les dijo a sus amigas en el cuarto, analizando que tanto ella como Vich están nominados.

Catalina de Gran Hermano teme por su futuro laboral

“No te vas a ir”, la consoló la Chula. “De última me voy yo porque también me fui de boca. La gente ve todo”, lanzó Agostina quien también quedó en la placa de posibles eliminados.

Catalina de Gran Hermano teme por su futuro laboral

“Miren si me ven así. Qué hospital me va a querer contratar después de esto”, se preocupó. “Cuando te quieran contratar ni se van a acordar de esta pelea”, cerró Carla dejando más tranquila a la joven pediatra.

Catalina de Gran Hermano teme por su futuro laboral