Catalina y Emmanuel estuvieron un intenso cara a cara luego de su pelea en Gran Hermano

La noche del miércoles, luego de una intensa gala de nominación, dos participantes tuvieron un fuerte cruce que generó un clima de tensión en la casa de Gran Hermano. Catalina y Emmanuel no se callaron nada y discutieron a los gritos en frente de todos sus compañeros.

La fuerte pelea entre Emmanuel y Catalina que generó tensiones en la casa de Gran Hermano

Luego de la violenta discusión que generó todo tipo de comentarios, tanto en la casa como entre los seguidores del reality, la médica y el peluquero tuvieron un cara a cara en la noche del jueves que, lejos de calmar los ánimos, empeoró todo entre los participantes.

La charla entre Catalina y Emmanuel que terminó en otra pelea

Al comenzar el programa, la médica le dijo a Santiago del Moro que no quería tener un cara a cara con Emmanuel, hasta que finalmente “Las Furiosas” la convencieron y decidió ingresar al SUM con el cordobés.

El primero en hablar fue Emma, quien le expresó a Catalina que no tenía ningún problema con ella pero admitió sentirse muy dolido por los comentarios de Cata ya que consideró que fueron homofóbicos y discriminadores.

“Yo me siento re mal, me siento angustiado. Estoy viviendo un momento que no sabía que iba a volver a vivir. No pido que te vayas, de mi no sale eso. Pero me puso triste que hayas ido por ese lado”, expresó el cordobés

Emmanuel cara a cara con Catalina tras su fuerte discusión

Por su lado, Catalina le fue de frente a Emmanuel e insistió en que el insulto que le dijo no fue con intención de discriminarlo. “Yo te grité ´te vas el domingo, puto´. Si alguien afuera sintió que lo dije de forma discriminatoria pido mil disculpas porque es una palabra mal usada pero está en la jerga de las personas de Argentina para putear cualquier cosa”.

Luego, la charla comenzó a escalar cada vez más y los jugadores se reclamaron por cosas que uno le hizo al otro.

“Vos me increpaste y me pechaste y eso no me gustó nada. Y cuando te me acercaste me di cuenta que te lo habías tomado mal, pero claramente se notó que no fue con esa intención. Desde que entré a esta casa, ¿cuándo te disciminé por tu condición?”, increpó Cata al cordobés.

La charla no continuó nada bien y terminó con insultos y gritos por parte de ambos. “No te hagas el víctima”, le gritó Catalina a Emmanuel, quien a su vez la trató a la médica de homofóbica, violenta y discriminadora.

Al observar que la discusión aumentaba cada vez más, el condutor Santiago del Moro tuvo que intervenir para mediar y finalmente los jugadores salieron del SUM pero continuaron la pelea en el living.

La polémica y los conflictos en la casa de Gran Hermano mantienen a la audiencia en vilo, generando debates y reflexiones sobre los límites y la convivencia en un ambiente tan intenso como el de este reality show.