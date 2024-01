Gran Hermano: dos participantes tuvieron una violenta discusión y se espera una sanción

En el apasionante universo de Gran Hermano, un programa que ha capturado la atención y el afecto de la audiencia, una noche de nominaciones que se esperaba rutinaria se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento que ha sacudido la casa y las redes sociales.

La tensión se desató entre Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich, dos participantes que protagonizaron un acalorado intercambio de gritos, sumiéndose en una espiral de insultos y desencadenando un conflicto que alcanzó niveles preocupantes.

Gran Hermano 2024. Emmanuel contó detalles estremecedores de su infancia.

Durante la pelea, Gorostidi profirió un insulto homofóbico contra Vich, provocando una reacción airada por parte del cordobés.

A pesar de los esfuerzos de otros concursantes por separarlos, la discusión persistió y estuvo a punto de tomar un rumbo más peligroso.

En medio del altercado, Emmanuel Vich reveló la profunda afectación emocional que experimentó, compartiendo experiencias pasadas que lo marcaron. “Me revuelve un montón de cosas horribles que me hicieron un montón de veces”, expresó, visiblemente afectado.

La angustia de Vich no pasó desapercibida, y algunos compañeros de la casa lo consolaron mientras compartía sus sentimientos.

Así es la casa de Catalina de Gran Hermano

“No me gusta, ¿qué mal le hice yo para que me estén bardeando así? ‘puto, hijo de puta, ridículo, me das asco, sos feo, tenés que volver a nacer’”, recordó entre lágrimas, rememorando los insultos recibidos.

La sanción que tuvo Alan en Gran Hermano

A medida que Gran Hermano avanza, la relación entre la producción y los participantes se torna cada vez más tensa. Recientemente, Alan fue duramente sancionado por romper una de las reglas fundamentales del programa, lo que lo llevó a expresar su descontento en vivo.

“Me parece muy injusto que si me escucharon hablando sin micrófono, ¿por qué Furia escuchando algo que puede ser de juego o puede ser personal no le dicen nada?”, reclamó con enojo.

La polémica y los conflictos en la casa de Gran Hermano mantienen a la audiencia en vilo, generando debates y reflexiones sobre los límites y la convivencia en un ambiente tan intenso como el de este reality show.