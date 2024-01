Emmanuel y Lucía tuvieron un intenso cruce en Gran Hermano y se gritaron frente a todos en la casa

Luego de la violenta discusión que tuvieron Emmanuel y Catalina, los conflictos continuaron en la casa de Gran Hermano y esta vez el episodio se vivió con Emma y Lucía.

Lucía y Emmanuel protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano

El sábado a la noche se vivió nuevamente un clima de tensión dentro de la casa cuando Lucía Maidana increpó a Emmanuel Vich y lo acusó de ser “mentiroso”.

La fuerte pelea que tuvieron Emmanuel y Lucía que generó tensiones en la casa

La cena de nominados en esta quinta semana terminó de mala manera entre Lucía y Emmanuel quienes protagonizaron una fuerte discusión en la sala de la casa. Todo comenzó cuando la salteña acusó al cordobés de estar hablando mal sobre ella en la cena y la pelea empezó a escalar.

“Me venis a exponer en la cena que yo hablé mal de otras personas cuando no hablo mal de nadie”, le reclamó Lucía a Emmanuel. “Yo dije que hablaste mal de dos personas y no iba a decir de quiénes”, refutó el cordobés.

Lucía no controló su enojo hacia las acusaciones de Emmanuel y le insistió reiteradas veces para que dijera quiénes eran las personas de las que Lucía había hablado. Emmanuel le recriminó que habló mal de Furia y Chula, lo que aumentó el enojo de la salteña tras esa acusación.

“A Chula le dije en la cara que no la bancaba porque se quejaba todo el día. Pero de Furia...”, afirmó Lucía, quien acusó a Emmanuel de “invertar cosas.”

“Ya te sentas y le decís que hable. Me chup* un huevo que inventés cosas. Me tenés las pelot*s llenas de que inventes cosas”, le expresó enojada Lucía.

Lucía acusó de mentiroso a Emmanuel durante una discusión

La discusión escaló a tal punto que Catalina y Agostina también se metieron en la pelea para apoyar a Lucía frente a los comentarios de Emmanuel.

Parece que los conflictos en Gran Hermano están lejos de terminar y luego de cambios en las reglas de juego y la eliminación de cuatro participantes, las relaciones de convivencia se tensan cada día más.