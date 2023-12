Gran Hermano 2023: Lucía confesó el maltrato que le han hecho sus padres desde que esta de novia

Lucía Maidana se confesó en Gran Hermano 2023 y dejó expuestos a sus padres al revelar su versión sobre un intento de “conversión” para que sea heterosexual nuevamente.

La futbolista salteña les contó a sus compañeros que sus padres pensarían en someterla a un extraño método para que sea heterosexual. En su relato, la chica, que está de novia hace tres años con Virginia dio detalles de una lamentable situación de violencia.

La joven salteña abrió su corazón y reveló que sus padres no aceptan a su novia.

De acuerdo a lo pronunciado, Lucía se refirió a un presunto “centro” en el que se llevarían a cabo una serie de “terapias” de conversiones para personas LGBT.

“Mi papá la ve y la mata, básicamente. Él la enfrentó y mi novia se le plantó. O sea, mi papá, tipo, plantársele a mi papá es como plantarse contra un militar”, señaló Lucía, ante sus compañeros en una charla a corazón abierto con un mate de por medio.

Tras ello, la participante de GH dio detalles de los presuntos lugares que existirían a modo de terapia de shock: “¿Sabían ustedes que hay centros de ‘conversiones’?”, les pregunto Lucía.

“A mí me quisieron mandar con una psicóloga de España que te ‘curaba’. No sé qué te harán, boluda, pero a mí me dijeron, tipo, electroshock, todas esas cosas”, confesó, sobre el terrible método que habrían pensado sus padres en usar para que cambiara su orientación sexual.

Esta desagradable situación, en la vida de Lucia está normalizada: “Pertenecen a un lugar de elite donde los socios solo pueden ser hombres. A los 15 años tenés un baile en el que un chico te tiene que invitar. Se llama el ‘baile de jovencitas’”, contó reflexionando de cómo es la vida de su padre.

