Grave denuncia en contra de Gran Hermano por discriminar a un participante por su cuerpo

Gran Hermano arrancó el pasado 11 de diciembre y da de qué hablar continuamente en las redes, esta vez fue por una denuncia que usuarios realizaron en “X” (ex Twitter) en la que dejaron en evidencia que la producción habría dejado de lado a uno de los participantes con un trato diferencial, pero no positivo.

Se trata de Manzana, con el apodo que es reconocido el joven tucumano por su fama en redes. Aparentemente, la producción de GH no le habría envidado ropa para la fiesta temática que les hacen a los jugadores los días viernes y solo le habrían hecho llegar una peluca.

Grave denuncia en contra de Gran Hermano.

Además, resaltaron que el lunes 18 que se cumplió un año de que Argentina ganó la tercera copa del mundo en Qatar, a los participantes les enviaron una camiseta argentina, pero Manzana debió atársela en el cuello porque no era su talle y no le entraba.

“Estaría necesitando que funen a la producción de Telefe porque NO LE DISEÑAN ROPA al Manzana por el talle, para la fiesta no le dieron y ahora tuvo que ponerse la remera en los hombros”, escribió el usuario que adjuntó una captura del jugador con la camiseta sobre su espalda.

En redes apoyaron a Manzana y pidieron más atención de la producción de GH

Sin embargo, solo un usuario aseguró que recibió ropa para la fiesta, la que él no usó porque no le sentaba cómoda. “Si le dieron remera de arg y si le dieron para la fiesta ! Yo lo ví ! El no sé sintió cómodo y no se lo puso, es otra cosa! No desinformes”, comentó al respecto.

En otros comentarios, la mayoría opinó a favor del participante y pidió que en televisión sean inclusivos y no solo con tenerlo en el juego, sino también demostrando que se puede vestir como el resto de sus compañeros.

“Para la fiesta le dieron una PELUCA en vez de ROPA”, “Cómo que no le dieron ropa al manzana para la fiesta????? Es joda???”, “Después se llenan la boca hablando de inclusión y no son capaces de conseguir ropa más grande”, “Una vergüenza la verdad, no sorprende igual es muy nefasta la producción”, “La injusticia de la ley de talles que no se cumple en televisión abierta”, fueron algunos de los mensajes.

