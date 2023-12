El Manzana de Gran Hermano se desubicó en la fiesta del viernes y corre riesgos de ser cancelado

Federico Farías, más conocido como “Big Apple”, sorprendió en la fiesta del viernes de la casa de Gran Hermano, donde sus palabras generaron indignación entre los espectadores.

Durante la celebración, Manzana fue el centro de atención mientras todos bailaban y cantaban al ritmo de uno de sus éxitos llamado “Qué a pasao”.

Sin embargo, en medio de la euforia, el participante soltó un comentario desafortunado que no pasó desapercibido frente a las cámaras.

“Bailá, puta”, expresó el músico de 24 años, en un momento que fue capturado por las cámaras y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Las reacciones en línea no se hicieron esperar ante esta frase. Los usuarios expresaron su desaprobación y malestar con sus comentarios.

“Nono, ‘bailá, puta’ la dice el manzanón. Canceladísimo”; “Estamos en vivo Manzana”; “Che, el Manzana tiró un ‘bailá, puta’, que me parece un montón! Pero qué gordo simpático, no me puede caer mal”.

La incertidumbre sobre a quién estaba dirigido el comentario generó debates entre quienes opinan que fue para alguna de las chicas en competencia y quienes piensan que fue para Emmanuel.

Piden que Manzana sea expulsado de Gran Hermano / Captura

Así podés ver Gran Hermano en vivo las 24 horas

Gran Hermano 2023, transmitido por Telefe a las 22:30 horas durante las galas de eliminación y debates, ahora ofrece una opción adicional para seguir el reality.

A diferencia de la edición anterior, el streaming en vivo las 24 horas ya no está disponible en Pluto TV, sino que se emite a través de una transmisión especial en DirecTV GO.

Además, se aclara que no será necesario tener servicio de cable para registrarse en la opción del reality, aunque habrá una opción de pago adicional para acceder a cámaras exclusivas y elegir qué rincón de la casa espiar en cualquier momento.

