“Caí como una estúpida”: estafaron a la locutora favorita de Santiago Del Moro por likes en YouTube

Claudia Fasolo, la locutora favorita de Santiago Del Moro y con quien ha trabajado en varios ciclos, como “Masterchef”, ¿Quién quiere ser millonario?, y “Gran Hermano”, denunció una estafa en la que le ofrecían plata a cambio de likes en YouTube.

“HOLA!! POR FAVOR LEAN NUEVA ESTAFA TELEFÓNICA me llamaron de 201090682397 para dar like en youtube a cambio de 600 pesos Sí, caí cómo una estúpida Luego de clikear me derivaron a TELEGRAM,allí me pidieron mis datos para supuestamente cobrar con CBU y Número.. Me vaciaron mi cuen”, escribió la locutora en su cuenta de X.

Estafaron a la locutora favorita de Santiago Del Moro

En otro tuit se corrigió y aclaró que en lugar de 600 le habían ofrecido 6 mil pesos, y subió algunas capturas de la conversación que mantuvo con los estafadores.

Estafaron a la locutora favorita de Santiago Del Moro

Estafaron a la locutora favorita de Santiago Del Moro

A Claudia Fasolo le habrían ofrecido el dinero a cambio de darle likes a una publicación en YouTube. Con algunos links, a los que accedió la mujer, habrían conseguido los datos de la cuenta de la locutora y con eso, le vaciaron la cuenta. El número que denuncia la mujer, por su característica +20 es de Egipto.

Muchos usuarios de las redes sociales se solidarizaron con la profesional, mientras otros la reprendían por haber caído en una estafa de este tipo. Claudia Fasolo admitió su torpeza y hasta reconoció ser una boluda, ante el comentario de uno de sus seguidores.

Estafaron a la locutora favorita de Santiago Del Moro

Claudia Fasolo y Santiago Del Moro, un amor incondicional

Es tal el amor que siente Fasolo por Santiago del Moro que lo lleva en la piel. Hace algunos años, la locutora se tatuó la cara del conductor en su espalda. “Hay que saber entregar el cuerpo por algo” escribió la mujer junto a una foto en la que el tatuador está trabajando sobre su espalda.

La locutora lo hizo en honor a su amistad.

Ante la catarata de comentarios sobre su decisión de tatuarse a Del Moro, la locutora hizo un contundente posteo sobre su tatuaje: “La Gratitud es una de las palabras que más amo y más practico Fiel a mis convicciones..Cuándo uno elige qué y por qué llevar por siempre un nombre una cara un dibujo tiene qué saber qué es para siempre ...Llevo en mí seres que amo y símbolos que respeto y admiro..Cuándo preguntan por qué...es porque Si, x amor, Gratitud, admiración,respeto..El primero fue un mic...Tengo a mi familia..Llevo con orgullo y respetando a los que no comprenden. Uno puedo elegir...”, escribió la locutora.

La locutora del reality se tatuó la cara del conductor

Consultada por su vínculo con Santiago Del Moro, Claudia Fasolo respondió: “Él me cambió la vida y le voy a estar eternamente agradecida. Ha hecho muchas cosas por mí que no me interesa hacerlas públicas, pero lo considero parte de mi familia. Siempre estuvo presente y en la primera oportunidad que pudo darme trabajo lo hizo”.

Seguí Leyendo