Santiago del Moro confirmó el ingreso de un nuevo participante que cambiará el juego para siempre

Este lunes, en una emotiva y reveladora emisión de Gran Hermano, los panelistas recibieron a Zoe, la más reciente eliminada del reality. Al finalizar el programa, Santiago del Moro sorprendió a todos al revelar un sobre amarillo con una noticia impactante sobre el futuro del certamen.

“Mañana, un Congelados muy especial”, adelantó Santiago del Moro, generando expectativa entre los seguidores del programa emitido por Telefe.

Acto seguido, explicó lo que sucederá: “Mañana la casa se va a congelar y entran los analistas”. Esta declaración dejó a los especialistas del show sin palabras, incapaces de creer lo que acababan de escuchar.

El conductor del reality detalló que los analistas, conocidos por sus críticas incisivas, harán su entrada triunfal en la casa para realizar una evaluación en vivo de los participantes. “Van a entrar a hacer su crítica en vivo, yo les voy a hacer algunas preguntitas. Entran ellos, los más temidos”, añadió del Moro, indicando un giro que promete cambiar la dinámica del juego.

La Eliminación de Zoe y Aixa

El pasado domingo, Zoe, de 21 años, y su madre Aixa fueron eliminadas tras una placa mixta, siendo las participantes con menor cantidad de votos positivos.

Uno de los panelistas comentó sobre la relación de Zoe con su madre: “Tuvo sus encontronazos con Aixa, te vas a ir enterando de a poco porque las cosas no estuvieron tan calmaditas”.

Zoe y su mamá Aixa quedaron eliminadas de Gran Hermano: Martín quedó desconcertado (Foto: @granhermanoar)

Ante esto, Zoe confesó: “Antes de entrar a la casa estaba todo bien, la verdad que ahora no tengo idea de nada, me estoy enterando recién ahora, no sé qué pasará pero lo hablaremos afuera, fuera de cámara”.

Durante la conversación, Aixa fue consultada sobre su relación con el novio de Zoe, a lo que respondió: “Es algo que yo prefiero mantener en privado, hasta pedí que no lo mencionen. Es un tema largo y complejo. No me parece que lo toquemos al aire sin que Zoe esté al tanto”. Esta declaración subraya la complejidad de las relaciones personales que se ven expuestas en el reality.