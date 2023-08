Así estafan a las personas que buscan un alquiler, ¿qué es el “cupo de reserva”?

Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios le advirtieron a Los Andes sobre una nueva metodología de estafas que tiene como objetivo a las personas interesadas en alquilar una vivienda, ¿qué es el cupo de reserva?

En resumen, los estafadores captan a las personas en redes sociales con imágenes falsas de alquileres a precios bajos, luego les piden un “cupo de reserva”, aduciendo motivos de seguridad, antes de mostrarles la propiedad. Una vez que la persona deposita el dinero, estos desaparecen, dejando al interesado en alquilar sin ninguna opción para reclamar, porque la oferta en realidad nunca existió.

Eso fue lo que le sucedió a una mendocina que buscaba alquilar una vivienda y se topó con estos estafadores que, además, tenían un diálogo muy bien estudiado: “Necesito que me confirmes, ya que hay varios interesados. El cupo de reserva me lo exige el consorcio para poder emitir una facturación a tu nombre”, le señalaron.

Esa especie de “seña” para ver el inmueble, se le pedía a la mujer, bajo la promesa de que, en caso de que le gustara el inmueble y decidiera alquilarlo, lo que hubiese depositado se utilizaría como parte de lo que paga cualquier inquilino luego de firmar contrato (anticipo y depósito), mientras que, en caso de no estar de acuerdo, se le devolvería la totalidad del dinero.

Afortunadamente, la mendocina entendió que había algo extraño en la idea de entregar dinero antes de ver la propiedad y se contactó con el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza. De acuerdo con su titular, Eduardo Rosta, “no existe un cupo de reserva. Nadie cobra por anticipado, sin ver un inmueble. Es un término inventado y nadie te cobraría para mostrarte una propiedad”.

“Lo que suelen hacer estos estafadores es extraer fotos reales, pero les cambian los teléfonos y les agregan valores muy accesibles. La gente en la desesperación por aprovechar la oferta, se engancha y cae, entrega la reserva, y luego, el estafador desaparece y después no hay forma de reclamarle a nadie”, agregó.

¿Cómo corroborar que no se está frente a una estafa?

Según advirtieron desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, “el título “Agente Inmobiliario” no existe, y se puede verificar si una persona que comercializa un inmueble está matriculado en la web del colegio: www.ccpim.com.ar/colegiados, si no figura, no está matriculado y es ilegal”.

Esa es una manera de corroborar la situación, y sobre todo, no entregar dinero para “concertar una cita”, porque ningún corredor cobra antes de mostrar una vivienda.

