Así es la ostentosa mansión de Aníbal Lotocki, fruto de sus cirugías

En medio de las acusaciones y denuncias hacia Aníbal Lotocki por el delicado estado de salud de Silvina Luna, se revelaron detalles sobre la impresionante casa en la que vive el polémico médico.

“Es un palacete divino”, así lo describió Sandra Borghi, refiriéndose a la residencia de Lotocki ubicada en la zona más exclusiva de Olivos, cerca de su clínica.

“En un momento, una de sus empleadas abrió la puerta y no podrían creer el lujo que había adentro. Con una larga mesa de vidrio y sillones gigantes. Muy ostentoso, con leones que sobresalen desde arriba”, comentó la periodista.

La mansión cuenta con un vallado perimetral, seguido de un pequeño parque con césped y arbustos, y una escalinata que conduce a la puerta principal. Sobre el pórtico, sostenido por dos columnas cuadradas, se encuentra una gárgola como símbolo de protección, evocando a las grandes catedrales.



En cuanto a la clínica que Aníbal Lotocki montó a pocos metros de su casa, la conductora de “Mediodía Noticias” explicó que pudo encontrarla gracias a las denuncias de los vecinos. “Mostraron la ostentosa casa de Aníbal Lotocki en un barrio exclusivo: ‘Es un palacete divino’”, tituló Borghi.

Y añadió: “Los vecinos están indignados porque montó una clínica”. La enorme clínica estética, de tres pisos, cuenta con consultorios y un quirófano completamente equipados. Según Sandra Borghi, la clínica está en pleno funcionamiento, con empleados trabajando.

Las revelaciones sobre la residencia y la clínica de Aníbal Lotocki han generado polémica y atención en los medios. Mientras tanto, las denuncias y la situación de Silvina Luna siguen siendo motivo de preocupación y debate en el ámbito judicial.

El motivo por el que Aníbal Lotocki no está preso

A pesar de la sentencia condenatoria por las cuatro modelos y el procesamiento relacionado con el fallecimiento de Zárate, Aníbal Lotocki aún puede ejercer la práctica médica, ya que las decisiones judiciales no están firmes. Incluso, su perfil de Instagram (@drlotockianibal) sigue activo, aparentemente sin consecuencias, y continúa ofreciendo servicios.

Durante el juicio por el delito de lesiones graves, el fiscal Sandro Abraldes señaló que Lotocki se presentó ante las víctimas como un experto en cirugía plástica, aunque en realidad no lo era.

En una entrevista en el noticiero “Telenoche”, Lotocki se defendió mientras Silvina Luna lucha por su vida en la sala de cuidados intensivos.

Afirmó: “Es cierto que hay una condena, nunca lo he negado, pero la condena no es por las enfermedades que hayan tenido los pacientes, porque no existe daño causal. Hay una interpretación judicial que está en revisión y uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La condena es por un efecto colateral del producto”.

Lotocki argumentó además que existen análisis de Silvina Luna de 2010 que indican que tenía altos niveles de gammaglobulinas, las cuales podrían haberle causado una insuficiencia renal. Sostuvo que la demanda debería dirigirse al Estado por permitir el uso del producto (metacrilato).

A pesar de las explicaciones del médico, las acusaciones en su contra siguen generando controversia y el caso de Silvina Luna continúa siendo motivo de preocupación y debate.

