Preocupación en el Gobierno por el revés por Ganancias: cuánto perdería Mendoza si no se restituye

El Gobierno Provincial celebró este jueves la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, pero horas después quedó un gusto amargo por el rechazo que tuvo por parte de mayoría de los legisladores de las reformas al Impuesto a las Ganancias, dentro del Paquete Fiscal, cuyos nuevos valores mejorarían las cuentas fiscales de Mendoza y el país, teniendo en cuenta que se trata de recursos coparticipables.

En Casa de Gobierno hacen cuentas, pero desde ya apoyan la postura del Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, quien asegura que intentarán en la Cámara de Diputados restituir lo que se votó en la media sanción. Es decir, volver a implementar cambios en el Impuesto a las Ganancias; así como también en Bienes Personales.

En términos generales, con el rechazo de ambas medidas, Mendoza perdería unos $25.000 millones en 2024, según ejemplificó el diputado nacional radical, Lisandro Nieri.

La cuenta surge del balance de lo que recibiría de más Mendoza por Ganancias y también lo que perdería por la reforma de Bienes Personales. Según cálculos de Nieri a partir de los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC), si se hubiesen aprobado este jueves las modificaciones en la Cámara de Senadores, Mendoza habría recibido unos $75.000 millones por Ganancias; y hubiese perdido al menos unos $50.000 millones por la baja de Bienes Personales.

Esto es así debido a que se calcula que la recomposición de Ganancias está calculada según la OPC en una mejora fiscal del 0,288% del PBI; y por baja de Bienes Personales, en un -0,2%, también del PBI.

La diferencia entre las dos, daría un saldo positivo para Mendoza de un 0,088% del PBI, que son los aproximadamente $25.000 millones, tal como dijo Nieri y según las proyecciones del organismo del Congreso.

Agridulce

Desde el Gobierno Provincial, mientras tanto, destacaron que “dentro de la buena noticia de la aprobación en general de la Ley Bases, hay una mala noticia para los mendocinos. La negativa a modificar el el impuesto a las ganancias impide que la provincia cuente con $75.000 millones, equivalentes a más de una masa salarial”, expresaron.

En este sentido, lamentaron “que se haya rechazado un esquema tributario mucho más justo, federal, equitativo y sin distorsiones”.

También agregaron que la aprobación del resto de las medidas del Paquete Fiscal, como el blanqueo y la moratoria, “podrían aportar recursos extras por un monto similar, aunque con mayor incertidumbre por depender de la reacción de los contribuyentes frente a este esquema de incentivos”.

Por otro lado, evitaron hacer mención a cómo quedaría la cuenta con Bienes Personales, porque hay “demasiados supuestos para estimarlo y las estimaciones son poco precisas”. No obstante, aclararon que en algunos escenarios “da ese número (ndr: de $25.000 millones) para Mendoza si se cuentan Bienes Personales”.

El Gobierno intentará restituir la media sanción de Diputados

Mientras tanto, desde el Gobierno Nacional, el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, sostuvo que avanzarán nuevamente en la Cámara Baja para que se apruebe la redacción original de la ley, tanto con el Impuesto a las Ganancias como con Bienes Personales, y apuntó contra los senadores que votaron en contra.

“¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias hayan votado en contra de estos temas que son los que más recursos coparticipables generan?”, se preguntó el funcionario.

Y agregó: “Yo he hablado con todos los gobernadores que han querido reunirse conmigo y todos estaban esperando esta ley para incrementar sus recursos fiscales y poder logar el equilibrio, entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos; estas cosas son las que a veces generan indignación hacia la política”.

Con respecto a Ganancias, la Cámara de Diputados había aprobado este artículo con 132 votos afirmativos, 113 negativos y 4 abstenciones. Teniendo en cuenta estos datos, el Gobierno intentará volver a la redacción que tuvo la Cámara Baja.