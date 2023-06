Los detalles escabrosos de la muerte de Romina Vega, el primer caso que involucra a Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki está en el centro de la escena debido al delicado estado de salud de la actriz y modelo Silvina Luna, quien sufrió una intoxicación de metacrilato que le provocó hipercalcemia e insuficiencia renal.

Esta situación que sufre la modelo la obliga hace varios meses a recibir un tratamiento de diálisis. Y en las últimas horas, su cuadro se vio complicado por una falla multiorgánica.

Silvina Luna es una de las víctimas de Aníbal Lotocki, el "cirujano de los famosos".

Pero lo cierto es que este no es el primer caso en el que Lotocki se vio involucrado, ya que se le computa otras denuncias e larga data como la del caso de Romina Vega, una joven que en febrero de 2007 acudió a la clínica del médico para realizarse una liposucción en el abdomen cintura y brazos y con inyección de grasa en los glúteos, y que murió a las dos horas.

Los detalles de la muerte de Romina Vega

Debido a la salud de Silvina Luna, en las últimas horas se conocieron detalles detrás de la muerte de esta mucha, quien tenía 21 años cuando se operó con Aníbal Lotocki.

“Sucedió en febrero del año 2007, en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Una joven llamada Romina Vega ingresa a la clínica Full Esthetic, de Aníbal Lotocki, para hacerse una liposucción en el abdomen, brazos y cadera y un implante glúteos. Ingresa, le dan de tomar una pastilla y en un momento empieza a descomponerse”, comenzó diciendo el periodista de América TV, Martín Candalaft.

“¿No le dieron una anestesia? ¿Le daban pastillas?”, quiso saber Rolando Graña. “Lo peor de todo es que cuando llaman a la ambulancia porque esta joven comienza a descomponerse, llega la ambulancia y no había un ascensor para camilla. Por lo tanto, la tienen que atar muriéndose a una tabla y entre cuatro personas la bajan por las escaleras, en posición vertical. De esta manera, la sacan de la clínica que no estaba habilitada”, sentenció el comunicador.

Romina Vega

“Dos horas después termina muriendo, por una embolia de grasa y por un edema de pulmón. Ella fallece, comienza la causa y en el colegio de médicos lo suspenden a Lotocki por operar en una clínica no habilitada. Nueve meses después del fallecimiento de la joven, determinaron que el médico no tenía mayor responsabilidad que la de un ‘homicidio culposo’, por el cual terminó sobreseído por falta de mérito, pagando una fianza de 50 mil pesos. Además, lo único que hicieron fue aplicarle una sanción por atender en un sitio no habilitado”, finalizó el periodista del noticiero de este canal.

Sobre esta pérdida, Lotocki expresó tiempo después que “la sintomatología y todo el desenlace del cuadro fue un hecho fortuito que acontece pocas veces”. Además, también agregó que “la familia de Romina fue la que salió más perjudicada”.

Aníbal Lotocki habló sobre el estado de salud de Silvina Luna

