Anamá Ferreira se ofendió con las palabras de sus colegas y renunció a un programa en vivo: “Me hartaron”

Pilar Smith lidera desde hace un tiempo “Gossip”, su programa dedicado a la farándula, en compañía de un reconocido equipo de reporteros y comentaristas. Entre ellos destaca la presencia de Anamá Ferreira, la famosa modelo brasileña que fue el centro de atención hoy al protagonizar un controvertido episodio en vivo.

Anamá Ferreira, durísima con una participante de “Quién quiere ser millonario”

En las imágenes captadas por las cámaras, se puede apreciar claramente la evidente molestia de Anamá ante ciertos comentarios de sus colegas. Sintiéndose agraviada y desrespetada, tomó la decisión de abandonar el programa, dejando en claro su renuncia al ciclo.

Anamá Ferreira atacó en redes a Nati Jota pero luego se arrepintió

El desencuentro surgió cuando Anamá Ferreira presentó en pantalla unas fotografías del músico español Rodrigo Pahlen, alegando que era la nueva pareja de Juana Viale. No obstante, Pilar Smith y el resto del panel expresaron que no creían en eso, su argumento fue que las imágenes no eran suficientes pruebas para confirmar un romance, ya que ambos se encontraban juntos debido a su participación en una obra teatral en Madrid, España. Esta postura generó un evidente malestar en Anamá.

Cómo fue el tenso cruce entre Anamá Ferreira y sus compañeros

“Anamá yo no te voy a permitir que vengas acá al programa a vender fruta podrida. Nos decís material exclusivo y es una foto de este hombre parado, caminando. Trajiste fotos que están posadas…”, se quejó Pilar.

La renuncia de Anamá Ferreira.

Unos segundos después, la morocha atacó diciendo “¿Ustedes me están hablando en serio?”. Para expresar su enojo con fundamento, Ferreira aseguró que anteriormente quiso hablar de la vestimenta Versace de Wanda Nara y le respondieron que eso no importaba.

La renuncia de Anamá Ferreira.

“Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada!”, sumó. Cuando los demás vieron su malestar, aseguraron que era un chiste, pero la brasileña ya había decidido su próximo paso: “¡Me hartaron! ¡Yo no trabajo así ¡Me voy!”.

Como si este tenso momento fuera poco, Anamá apuntó contra Pilar Smith por su lugar en el programa: “Vos, Pilar… La conductora, hacerme eso. Por rubia nomás (sic)”.

“Se lo estábamos marcando de verdad, trae una foto, dice ‘exclusivas’. Soy la conductora, Anamá dice en el corte: ‘Tengo un material espectacular, súper exclusivo, que lo va a levantar todo el mundo’. Y es una foto de este señor con el instrumento…”, fueron las palabras que comentó Pilar una vez que su compañera dejó el estudio.