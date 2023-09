Le declaró la guerra: Elina Costantini no dejó que Anamá Ferreira ingrese a un desfile y ella la escrachó

Anamá Ferreira no pudo ingresar a un desfile, al que había sido invitada, y culpó a la modelo, Elina Fernández, quien está casada con el empresario millonario, Eduardo Costantini. Aparentemente, la mendocina no perdonaría las declaraciones que en su momento hizo la brasilera sobre la diferencia de edad con su marido.

Previo al casamiento de Elina y Costantini, Anamá Ferreira fue noticia con una serie de declaraciones que hizo sobre la pareja. Además, deslizó que la modelo planificó todo para enamorar al fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

En sus historias, Anamá subió una serie de videos e imágenes en las que mostró cómo le negaban el ingreso a una desfile, pese a figurar en la lista, y apuntó contra Elina Costantini. Grabó el momento en el que la seguridad del evento la sacaba y aseguraban que eran “órdenes de arriba”.

Finalmente, la modelo no ingresó al desfile y debió retirarse. Molesta por la situación que le tocó vivir, ya que comentó que era una “invitada VIP” del diseñador, pero por temas personales con Elina, quedó le negaron el ingreso.

El descargo de Anamá Ferreira contra Elina Fernández Costantini

Ya en su domicilio, Anamá grabó una serie de historias en las que contó que conoce al diseñador que organizó el desfile desde hace años. Además, publicó un descargo escrito en el que pasó en limpio lo ocurrido y lo avergonzada que estaba con lo ocurrido.

“Quiero aclarar detalladamente lo sucedido. El desfile era de un diseñador amigo personal de hace muchos años”, comenzó su escrito. “ÉL hace SU desfile y por supuesto me invita a que vaya y me estaba esperando. Mi nombre ESTABA en la lista, ME LO MOSTRARON y sin embargo me dijeron que no podía pasar”, sumó.

Luego, se refirió directamente a Elina Fernández: “Si ella todavia sigue enojada conmigo por lo que pasó hace muchos años, de lo cual yo en su momento le pedí disculpas en persona y reconocí mi error, es un tema PERSONAL Y estoy dispuesta a juntarme a tomar un cafe y resolverlo. Pero mezclar lo PERSONAL con lo PROFESIONAL, no corresponde y no es maduro de su parte”.

“Ella le FALTÓ EL RESPETO a los deseos del diseñador quien el invita a quien quiere a SU desfile y me faltó el respeto a Mi y a mi carrera de más de 45 años de la moda en ARGENTINA, por un problema personal. Habla del POCO PROFESIONALISMO de su parte y de su falta de ubicación”, destacó.

“Todavía no puedo creer lo que esta mujer, con evidente falta de experiencia profesional me ha hecho pasar. Lo del pasado personal me disculpé en su momento en persona y reconocí mi error”

“Si esta “organizadora de desfiles” no sabe respetar los deseos de los diseñadores que presentan su colección e invitan a quienes quieren, mezclando problemas suyos personales con los diseñadores que NO TIENEN nada que ver, es una FALTA DE RESPETO ABSOLUTA”, cerró.

