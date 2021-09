Eduardo Costantini contó que a sus 75 años desea tener un hijo con la mendocina Elina Fernández

Eduardo Costantini y la modelo mendocina, Elina Fernández se casaron en 2020 y en una oportunidad hablaron sobre la posibilidad de ser padres. Él es uno de los empresarios más ricos de la Argentina y conocido por ser fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Además, también es dueño de otros negocios que lo llevaron a tener una fortuna de u$s690 millones y posicionarse así en el puesto 15 del ranking de las personas millonarias del país.

Desde 1991, Eduardo Costantini dirige la firma de desarrollos inmobiliarios Consultatio y es dueño del 70% de la compañía. En su portfolio tiene proyectos reconocidos como las urbanizaciones Nordelta; Puertos de Escobar; y los complejos Oceana en Key Biscayne y Bal Harbour, en la Florida.

Eduardo Costantini y Elina Fernández

Eduardo es amante del arte y es coleccionista de obras icónicas. Sobre su pasión por el coleccionismo contó hace un tiempo en diálogo con Infobae: “Yo tenía veintipocos años, recién empezaba a trabajar, e iba a una heladería a cuatro cuadras de mi casa. Habían puesto una galería de arte enfrente. Entonces vi una obra de Berni en la vidriera, que era el retrato de un muchacho y me emocionó. Y entonces entré a la galería. No me alcanzaba la plata para comprarme ese Berni y una señora divina, que no recuerdo el nombre, me vendió dos obras en cuotas que eran de (Lepoldo) Presas y (Luis) Barragán”.

“Y entonces así compré mis dos primeras obras, a través de la emoción espontánea. Seguramente me cruzaría con el arte de otra manera, pero en mi familia nadie coleccionaba, y ese día se despertó esa emoción que estaba dentro mío y nunca se detuvo”, agregó.

Además, expresó en aquel entonces: “El coleccionismo es una adicción que está incorporada. El coleccionista, siempre busca, mira, compra, es parte de su vida. En mi caso a veces un poco más intenso, menos intenso, pero yo nunca he dejado de mirar arte y de adquirir”.

Desde hace unos años, su vida amorosa con Elina Fernández, una modelo 44 años menor que él, llamó la atención del público ya que el empresario comenzó a mostrarse muy acaramelado con ella en sus redes sociales.

El 22 de febrero de 2020, la pareja hizo oídos sordos a las críticas por su diferencia de edad y selló su amor en una exclusiva boda. En la actualidad, Eduardo y Elina sueñan con formar una familia juntos. “Nuestro hijo será decisión de Dios”, aseguraron en marzo pasado en una entrevista con revista Caras.

La vida glamorosa de Elina Fernández

Cuando muchos apostaron a una relación de pocos meses, Elina Fernández y su esposo el empresario Eduardo Constantini demostraron que el “amor es más fuerte” y siguen juntos viajando y disfrutando de los primeros años de matrimonio.

Lejos de Buenos Aires, Elina y Eduardo decidieron recorrer el circuito de arte de los Estados Unidos y, en distintas ciudades, disfrutaron de paseos y recorridas guiadas.