Con fuertes declaraciones, Anamá Ferreira cruzó a Lali Espósito por sus dichos contra Javier Milei

Anamá Ferreira nuevamente es tendencia en redes sociales luego de responderle con fuertes declaraciones a Lali Espósito, después de que la cantante se expresó en contra del triunfo de Javier Milei en las recientes PASO.

La ex modelo utilizó su cuenta oficial de Instagram, la cuál cuenta actualmente con más de 109 mil seguidores, para salir en contra de los dichos de Espósito, publicado a través de su usuario de “X”, en el que escribió: “Qué peligroso. Qué triste”, en referencia al triunfo con el 30,4% de los votos del precandidato a presidente por La Libertad Avanza.

Las fuertes declaraciones de Anamá Ferreira contra Lali Espósito

“Amo a Lali. Dicho esto, va: Qué peligro es salir a trabajar y que no sabés si vas a volver a tu casa”, comenzó sus palabras Anamá. Posteriormente continuó: “Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular, pobre chiquita”.

Después, la actriz brasileña agregó: “Peligroso es un dolar a 600 y no tener techo. Peligroso, Lali, es no tener cloaca, agua potable. Peligroso es los mismos políticos sean candidatos y decir que van a vencer la inflación de 130%”. Por último, sentenció: “Peligroso es una inflación de 7 u 8% todos los meses. Peligroso es los jóvenes abandonados en Argentina”.

Ferreira, en su última línea, aclaró que podría seguir enumerando muchas más situaciones negativas actuales. También, hizo hincapié en la importancia de que las personas voten y que eso sea considerado como algo “sagrado”.

Anamá Ferreira y Lali Espósito

Anamá Ferreira se ofendió con las palabras de sus colegas y renunció a un programa en vivo

Hace unas semanas, Anamá Ferreira, la famosa modelo brasileña, fue el centro de atención por protagonizar un controvertido episodio en vivo, durante la emisión del programa “Gossip”, conducido por la periodista Pilar Smith.

Durante el transcurso del programa, se pudo apreciar claramente la molestia de Anamá ante ciertos comentarios de sus colegas. Sintiéndose agraviada y desesperada, tomó la decisión de abandonar el programa, dejando en claro su renuncia al ciclo.

“Ustedes solamente saben hablar de separaciones, de peleas, de gente que está mal vestida. ¡Yo no puedo hablar de nada!”, apuntó la ex modelo. A pesar de su reacción, las personas que estaban presente pensaron que fue un chiste, pero luego, la actriz siguió con su postura y apuntó: “¡Me hartaron! ¡Yo no trabajo así ¡Me voy!”.

Seguí leyendo