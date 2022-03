Anamá Ferreira se va a Europa a conocer personalmente a su nuevo amor

Que Anamá Ferreira se vaya de la Argentina es un golpe fuerte para todos porque después de 45 años de residir en nuestro país, ya es parte de nuestra cultura de la moda y de las tendencias. La ex modelo brasilera estaría a punto de cambiar de continente para conocer personalmente a su nuevo amor.

Anamá está en pleno preparativo de un vuelo que la llevará a encontrarse con un empresario italiano que la conquistó en un importante evento. Fue Mariana Brey quien aportó datos del caso que, días antes, sacó a la luz Lío Pecoraro.

En forma de enigmático, la panelista de “Socios del espectáculo” lanzó: “En principio, se nos va del país. Estuvo en Brasil, vino de San Pablo, (…) pero me confirmó que se nos va en el mes de mayo a vivir a otro país. Se va por un hombre. Conoció el amor”.

“Lo conoció hace ya un tiempo en un evento, en la Semana de la moda en Milán. Es un italiano buenmocísimo, del que no me quiso dar el nombre porque no quiere que lo busque en redes”, comentó sobre Anamá.

Y siguió contando más sobre este amor a la distancia que pronto será cercano: “Se lo presentó una amiga. Ella vuelve en el mes de mayo, se va a Berlín, y de ahí se van directamente a Italia, y, según ella, no sabe cuándo vuelve. Le pregunté qué la enamoró de él y me dijo: ‘su boca grande’”.

El hombre en cuestión tiene 30 años menos que Ferreyra y nada la frena para vivir esta relación que está iniciando.

Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero debutaron como modelos

Las tres hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero parecen haber heredado la pasión de su madre por las pasarelas. Es que Indiana, Allegra y Sienna desfilaron por primera vez juntas, acompañadas por su tía Geraldine “Yeyé” Neumann y lo hicieron bajo el ala de Anamá Ferreira.

Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero debutaron como modelos junto a su tía, Geraldine Neumann.

Nicole mostró orgullosa en sus redes que las niñas participaron del Argentina Fashion Week, que se desarrolla en el Palacio Paz. Las chicas desfilaron en el emblemático edificio de Retiro para la diseñadora Nuria Bueno. Lucieron vestidos acordes a su edad en los tonos blancos y rosa pastel e Indiana fue la única que llevó sandalias con un poco más de taco, ya que es la mayor.