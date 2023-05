Tras el escándalo televisivo, Chantal Abad volvió a “Cocineros argentinos” (TV Pública) y realizó un duro descargo sobre las repercusiones que tuvo la salida abrupta de Juan Ferrara, quien pasó 15 años al frente de la conducción del programa.

La partida de Ferrara del ciclo culinario se efectivizó días atrás, en medio de especulaciones por una presunta interna con Abad, algo que ambos se encargaron de desmentir en distintas entrevistas. Incluso, el propio Ferrara salió a elogiar a su colega para dejar las cosas en claro.

Este miércoles, Chantal Abad retornó a la conducción de “Cocineros argentinos” tras tomarse unos días de descanso. “Yo no renuncié, no sé de dónde salió eso el domingo, yo salí a aclararlo donde pude”, manifestó de entrada.

Chantal Abad volvió a “Cocineros argentinos” e hizo un incómodo descargo por el escándalo de Juan Ferrara

“Me tomé unos días para que todo se aclare. Con todo aclarado iba a volver, y acá estoy. Cuando pasan estas cosas uno puede quedarse con lo malo y no con lo bueno. Yo venía pensando y dije: ‘La verdad es incómodo y una situación que no es linda de vivir’. Pero también saca lo mejor de mucha gente”, añadió la excocinera de “La peña de morfi”.

“Pensaba cuánta gente linda se movilizó con todo esto, le quiero agradecer a Juan Ferrara por toda la comunicación que tuvimos, en privado y todo lo que salió a decir públicamente, bancándome y eso para mí es valiosísimo. Entonces decís 10 te pegaron, pero 250 salieron a decir cosas hermosas, y siempre tendemos a mirar al que te dijo algo que no está bueno. De las situaciones incómodas se puede sacar algo bueno”, expresó Chantal.

Y sumó: “A veces la vida te da un par de sacudones que te tiran o te acomodan, yo prefiero que te acomoden. Estoy muy feliz de estar acá desde un principio, a sumarme a un equipo que está súper consolidado con la mejor onda. Todo está aclarado”.

Chantal Abad y Juan Ferrara. (Instagram)

Qué dijo Juan Ferrara tras dejar “Cocineros argentinos”

“Son 15 años... Es un programa que amo muchísimo y va a quedar en el corazón por siempre. La única verdad es que me hubiese gustado estar en este año que cumplíamos 15 años y abruptamente la empresa, la productora, decidió desvincularme con muy poco tiempo y me llamó mucho la atención”, dijo Juan Ferrara en “A la tarde” (América).

“A ella (Chantal) la conozco como profesional, es excelente. Nunca se llegó a hablar de mi participación en esta temporada, porque se cortó antes. Lo quiero desmentir, no tengo nada contra Chantal, ella no me reemplazó a mí, ella es ella”, aclaró, desmintiendo los rumores de mala onda.

Qué pasó con Juan Ferrara de “Cocineros argentinos”

En “A la tarde”, el equipo que dirige Karina Mazzocco dio otra versión de los hechos y señaló que Juan Ferrara fue desvinculado de “Cocineros argentinos” por supuestos malos tratos hacia otros trabajadores del programa.

“Le suplicaban que cambiara por favor algunos tratos de tenía con jefas de cocina, tratos que no correspondían tener. Le pidieron que modificara ciertas maneras de manejarse, y que se mostrara con más alegría ante la cámara. Varias personas que trabajan en ‘Cocineros argentinos’ se sintieron maltratados por Juan”, indicó la periodista Cora Debarbieri.

“Juan no tenía empatía con la producción y le dijeron ‘hasta acá llegaste’. Él está triste y angustiado. Otro productor dijo lo siguiente: ‘Vos podés tener un mal día, pero si tenés repetidamente actitudes de tener malos días y afectar constantemente al entorno de la producción, el problema sos vos. Juan era un problema, un grano difícil de curar en esa producción’”, afirmó el periodista Matías Vázquez.