Juan Ferrara rompió el silencio y habló en una nota de su abrupta desvinculación de “Cocineros Argentinos”

Juan Ferrara fue desvinculado de forma abrupta de “Cocineros Argentinos”, donde iba a cumplir 15 años formando parte de este proyecto. Mucho se habló acerca de por qué ya no es parte del programa y, si bien él algo deslizó en su descargo, sembró aún más dudas.

“Cocineros Argentinos es un programa que amo muchísimo y que va a quedar en mi corazón por siempre y no quiero que salga nada malo porque mi amor hacia el programa va a ser eterno”, dijo el cocinero al principio de la nota.

Y confesó: “La única verdad es que me hubiese gustado estar ahora que cumplíamos 15 años y bueno, abruptamente, la empresa, la productora, decidió desvincularme con muy poco tiempo y me llamó muchísima atención”.

Además, se mostró dolido con la decisión de la producción de que ya no sea parte del ciclo. “Son decisiones de la empresa y bueno, acaté la decisión”, expresó al respecto.

Juan Ferrara habló de su salida de Cocineros Argentinos.

Qué dijo Juan Ferrara sobre el desembarco en “Cocineros Argentinos” de Chantal Abad

Tras la desvinculación de Juan Ferrara, en “Socios del Espectáculo” aseguraron que la llegada de Chantal Abad tuvo mucho que ver. Incluso, deslizaron que el cocinero se molestó con el lugar que le dieron a su colega y se sintió “relegado”.

“Lo que tenemos para contar Chantal Abad al programa Cocineros Argentinos como conductora, él quedó un poco relegado”, dijo Rodrigo Lussich, el conductor, y aseguró que la exintegrante de La Peña de Morfi (Telefe) disparó algunos inconvenientes.

La cocinera Chantal Abad

“No, no. Para nada. No hubo ninguna queja porque fue muy corta la salida mía y yo a ella la conozco como profesional. Es una excelente profesional, no la conozco personalmente, pero nunca se llegó a hablar de mi participación en esta nueva temporada porque, obviamente, se cortó antes”, reveló.

“Que fue por una decisión de la empresa, sí. Pero todo el resto lo quiero desmentir, no tengo nada contra Chantal”, aclaró Ferrar. “Me dolió muchísimo e hice mi duelo”, cerró.