Sofía Pachano hizo un escandaloso reclamo a “Cocineros Argentinos” por no invitarla a los Martín Fierro

Sofía Pachano fue una de las ausencias en la entrega de premios Martín Fierro 2022. La actriz fue una de las conductoras del ciclo “Cocineros Argentinos” y, pese a que ya no forma parte del programa, la nominación fue por el tiempo en el que ella estuvo frente al programa de la TVPública.

Durante la gala, el ciclo fue elegido como “Mejor Programa de Gastronomía” por lo que parte del equipo subió a recibir el premio, pero Sofía ni siquiera estaba en la fiesta. Juan Braceli, Luciano García y Juan Ferrara fueron los que lideraron los agradecimientos y minutos después, Sofía hizo su descargo en las redes.

sofía Pachano condujo "Cocineros Argentinos".

La hija de Aníbal Pachano hizo uso de sus redes sociales para aclarar el por qué de su ausencia, teniendo en cuenta que el programa en el que ella trabajó estaba ternado. Y fue contundente a la hora de apuntar contra la producción por no invitarla.

“Gracias Aptra por este premio! Gracias querido amigo Luciano García por nombrarme. Te amo. No estoy en esa ceremonia no porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo de que estaba invitada”, blanqueó visiblemente molesta con la sitiación.

“No quiero que parezca que antepuse mis vacaciones a algo tan importante como son los Martín Fierro. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria siempre fue mi sueño ir a los Martín Fierro”, resaltó la actriz.

“Espero poder ir pronto de la mano de otro proyecto. Evidentemente, Cocineros Argentinos no era el proyecto para que yo vaya, pero si para que me lo gane por primera vez siendo parte de un equipo! Gracias a todos los que lo hicieron posible”, agregó contundente la exconductora del ciclo.

El descargo de Sofía Pachano tras los Martín Fierro. (Instagram)

“¡Bravo mi amor por tu primer Martín Fierro! Sé todo lo que le has dado a ese programa para que hoy levanten la estatuilla algunos de tus excompañeros... Una pena enorme que no te hayan invitado a tiempo de parte del programa”, escribió su pareja, Santiago Ramundo, junto a un emoji de llanto.

Escandalosa salida de Sofía Pachano de “Cocineros argentinos”

Sorpresivamente, Sofía Pachano abandonó la conducción de Cocineros Argentinos, a mediados de marzo de este año, y la producción debió buscar su reemplazo de forma inmediata. Lo que se sabe hasta el momento es que la joven tuvo un ataque de furia y se fue del canal.

En el ciclo “Socios del espectáculo” dieron a conocer los detalles de lo sucedido con la hija de Aníbal Pachano y su trabajo en la Tv Pública.

En incógnito, Rodrigo Lussich lanzó: “Estamos hablando de una conductora que, de verdad, esperó mucho esa oportunidad, disfrutó la llegada de ese programa, y hoy da un portazo y renuncia en medio de un escándalo”.

El músico se reencontró con Sofía Pachano, su compañera de certamen.

“Lo dejó la semana pasada, nadie entendía nada, nadie comprendía, porque ella la pasaba bien, estaba todo bien. Y, de un día para el otro, dijo ‘no voy’”.

Y como el programa de gastronomía tenía que seguir saliendo al aire se llamó a Laura Azcurra para que ocupara el puesto, según reveló Adrián Pallares. “¿Pero no dio explicaciones?”, consultó Paula Varela sobre la decisión de Sofía y la respuesta de los periodistas fue un “no”.

“Hay mucho enojo, pero todavía creen que Sofía podría llegar a repensar la situación”, comentaron para cerrar la noticia sorprendente que lleva a Sofía Pachano como protagonista.